Експерт звернув увагу на залучення патріотичних сил до рейдерських атак на бізнес

Фото: протест під Мін'юстом (РБК-Україна)

Проблема залучення патріотичних сил до тиску та рейдерських атак на бізнес стає більш системною. Зокрема, це помітно у ситуації навколо київського ринку "Столичний".

Про це написав журналіст Сергій Іванов у Facebook.

"Нещодавно дізнався від знайомих про участь активістів "Правого сектору" у відверто рейдерській схемі щодо ринку “Столичний”. Ситуація там проста: київські підприємці Влада Молчанова та Сергій Коровченко, відомий як екс-начальник Головного управління юстиції АР Крим під час окупації півострова і фігурант "плівок Глазьєва", а також співвласник торговельної мережі Novus Раймондас Туменас намагаються захопити ринок всупереч закону та позиції Мін'юсту, до ухвалення судового рішення, а "Правий сектор" влаштовує вуличні перформанси на користь рейдерів", - написав він.

На його думку, це стає можливим через те, що в Україні відсутнє якісне антирейдерське законодавство, яке зробило б залучення таких організацій непотрібним.

Нагадаємо, торік представники "Правого сектору" заявили про початок безстрокової акції протесту біля ринку "Столичний", а н ещодавно вони провели декілька мітингів вже під будівлею Офісу протидії рейдерству, закликавши Мін'юст втрутитися у ситуацію на ринку "Столичний".

Також повідомлялось, що мажоритарний власник ринку, підприємець Олександр Стельмах торік замовив аудит "Столичного". Причиною стало те, що за кілька попередніх років він не отримав дивідендів. Сума виведених коштів, за розрахунками акціонерів, склала понад 21 млн доларів. На думку Стельмаха, ці дії були вчинені групою міноритарних акціонерів на чолі із Владою Молчановою.

Крім того, за його словами, результати аудиту засвідчили, що ринок умисно доводився адміністрацією до банкрутства. Підприємець переконаний: за цим стоїть бажання власниці компанії Stolitsa Group Молчанової за безцінь викупити землю ринку для побудови кількох багатоповерхівок.

Ринок "Столичний" - об'єкт оптової торгівлі, реалізований у форматі багатофункціонального логістичного комплексу. Загальна площа професійних комерційних площ становить 37,0 га