Эксперт назвал причины, по которым должно быть расформировано НАБУ

"Большие расходы при низкой отдаче умноженные на профессиональную неэффективность детективов, вместе с безынициативностью, сомнительными экспертизами и коррупционными скандалами работников. Все это - сегодняшнее НАБУ. И ему нужны радикальные меры. Первый шаг - расформировать Бюро и создать новую антикоррупционную систему работы", - подчеркнул Постернак.

Он также объяснил, почему НАБУ следует расформировать. Во-первых, из-за низкой экономической эффективности.

"За 10 лет существования Бюро государство потратило на него более 10 млрд грн. Тогда как общая сумма взысканий по решениям судов по делам, которые вело НАБУ в 2015-2025 гг., составляет +/-800 млн грн. То есть на каждую 1 гривну, возвращенную в бюджет страны, НАБУ потратило... 12 гривен", - добавил эксперт.

Во-вторых, он отметил низкую производительность детективов.

"В течение прошлого года НАБУ начало 669 уголовных производств, что составляет 2-3 производства на 1 детектива. Для сравнения - один следователь ГБР одновременно расследует от 300 до 1000. Вместе с тем, только 30% подозреваемых по делам, которые ведут детективы НАБУ, являются представителями власти или должностными лицами. Поэтому Transparency International Ukraine в отчете за 10 лет работы Бюро настойчиво советует оптимизировать использование ресурсов: сосредоточить внимание на делах топ-коррупции и тех, что касаются системной коррупции", - говорится в заметке эксперта.

Кроме того, НАБУ затягивает расследование, отмечает Постернак. "77% всех коррупционных преступлений в государстве расследует Национальная полиция. Детективы НАБУ славятся громкими разоблачениями чиновников, однако для того, чтобы довести свое "разоблачение" до приговора, часто им не хватает и десяти лет", - подчеркнул он.

Кроме того, эксперт обратил внимание на сомнительные экспертизы, из-за которых развалились громкие дела, в частности "Роттердам+".

"Речь идет, например, о "Международной экспертно-правовой группе", у которой заказывали экспертизу рыночной стоимости земельных участков. Однако КВЭДы, по которым она зарегистрирована, не предусматривают проведение такой экспертиз", - сообщил он.

Также он напомнил, что вся деятельность НАБУ сопровождается постоянными скандалами, участниками которых являются детективы. Речь идет о подозрительных сделках с элитными квартирами, которые записываются-перезаписываются на родственников и декларируются с заниженной ценой, вип авто и тому подобное.