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Эксперт назвал две главные задачи, которые стоят перед преемником Шойгу

Россия, Понедельник 13 мая 2024 20:32
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Эксперт назвал две главные задачи, которые стоят перед преемником Шойгу Архивное фото: Владимир Путин и Андрей Белоусов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский, Данила Крамаренко
Эксперт: Владислав Селезнев

Новый министр обороны России Андрей Белоусов сосредоточится на трансформации своего ведомства, сконцентрируется на работе ВПК и вопросах службы в армии.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

По его словам, увольнение бывшего министра обороны Сергея Шойгу повлияет на военные процессы, причем далеко не в благоприятном для Украины ключе.

Он уточнил, что Шойгу в определенной степени стал олицетворением коррупции, которая захлестнула Минобороны РФ, а Белоусова эксперт назвал настоящим технократом.

Ко всему прочему эксперт напомнил, что Белоусов с 1990-х был членом так называемой "группы бессмертных" - внешнеполитической ассоциации, основу которой формировал, в частности, Глеб Павловский - политтехнолог диктатора Владимира Путина и бывшего президента Украины Виктора Януковича на выборах 2004 года.

На чем сосредоточится Белоусов

Отмечается, что, скорее всего, Белоусов сосредоточится на создании привлекательной атмосферы в российской среде относительно службы в армии и концентрации деятельности ОПК России в рамках перехода на рельсы военного времени.

"Он рациональный человек, который будет делать все для того, чтобы максимально милитаризировать экономику для длительного военного противостояния. Россия будет воевать в долгую", - отметил эксперт.

Селезнев объясняет, что для того, чтобы кампания была успешной для Москвы, на должность министра обороны назначается тот, кто знает, как сделать так, чтобы показать, что вооруженные силы РФ - это круто, а с другой стороны - мобилизовать экономику.

Также военный эксперт считает, что Белоусов, безусловно, станет опасным врагом для Украины и уточнил, что недаром упомянул его участие в ассоциации с Павловским.

"Политтехнологи знают, как происходят общественные процессы. Они формируют тенденции и движения, поэтому думаю, что весь свой опыт он направит на реализацию двух миссий, о которых я сказал", - подытожил эксперт.

Подробнее о кадровой перестановке, о том, кто такой Белоусов и как это назначение повлияет на войну, - в материале РБК-Украина.

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