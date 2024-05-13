Эксперт назвал две главные задачи, которые стоят перед преемником Шойгу
Новый министр обороны России Андрей Белоусов сосредоточится на трансформации своего ведомства, сконцентрируется на работе ВПК и вопросах службы в армии.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.
По его словам, увольнение бывшего министра обороны Сергея Шойгу повлияет на военные процессы, причем далеко не в благоприятном для Украины ключе.
Он уточнил, что Шойгу в определенной степени стал олицетворением коррупции, которая захлестнула Минобороны РФ, а Белоусова эксперт назвал настоящим технократом.
Ко всему прочему эксперт напомнил, что Белоусов с 1990-х был членом так называемой "группы бессмертных" - внешнеполитической ассоциации, основу которой формировал, в частности, Глеб Павловский - политтехнолог диктатора Владимира Путина и бывшего президента Украины Виктора Януковича на выборах 2004 года.
На чем сосредоточится Белоусов
Отмечается, что, скорее всего, Белоусов сосредоточится на создании привлекательной атмосферы в российской среде относительно службы в армии и концентрации деятельности ОПК России в рамках перехода на рельсы военного времени.
"Он рациональный человек, который будет делать все для того, чтобы максимально милитаризировать экономику для длительного военного противостояния. Россия будет воевать в долгую", - отметил эксперт.
Селезнев объясняет, что для того, чтобы кампания была успешной для Москвы, на должность министра обороны назначается тот, кто знает, как сделать так, чтобы показать, что вооруженные силы РФ - это круто, а с другой стороны - мобилизовать экономику.
Также военный эксперт считает, что Белоусов, безусловно, станет опасным врагом для Украины и уточнил, что недаром упомянул его участие в ассоциации с Павловским.
"Политтехнологи знают, как происходят общественные процессы. Они формируют тенденции и движения, поэтому думаю, что весь свой опыт он направит на реализацию двух миссий, о которых я сказал", - подытожил эксперт.
Подробнее о кадровой перестановке, о том, кто такой Белоусов и как это назначение повлияет на войну, - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.