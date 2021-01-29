Експерт назвав закон про викиди "грою" на користь конкретних людей, а не бізнесу та екології

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Законопроект про промислові викиди №4167, запропонований Міністерством екології, посилить тиск на бізнес і може призвести до зупинки промисловості.

Про це заявив президент Союзу хіміків Олексій Голубов.

"Приймаються закони, які явно будуть тиснути на бізнес... Все це ігри якісь, не на користь бізнесу, і не на користь економіки. Вони не створюють поле для того, щоб прийшов інвестор, а вводять драконівські заходи. Все це призведе до того, що зупиняться ті, хто ще працює - металурги, цементники, хіміки. Ось до чого це призведе. Тому що і так працюємо на межі збитковості", - розповів Голубов.

За його словами, законопроект необхідно суттєво доопрацювати, і розв'язувати проблему викидів комплексно.

"Не можна вводити якісь заходи, які змусять бізнес платити великі штрафні санкції, тому що ми не готові до цього поки", - підкреслив Голубов.

На його думку, для забезпечення екомодернізації підприємств необхідно залучати інвестиції, як це робили багато країн. І влада повинна створити для цього сприятливі умови.

"Подивіться, як Туреччина прийняла ряд законодавчих актів. І ось я суджу по хімічній галузі. За 10 років вона істотно зросла - з того часу, як вони віднесли хімічну галузь до пріоритетних. Їй дали деякі преференції - майданчики безкоштовно, підключення газу, електроенергії здійснюються шляхом держави. Якщо заходить інвестор, на 5 років звільняється від податку на прибуток. Якщо йде імпортозаміщення, звільняється від прибуткового податку весь колектив", - навів приклад Голубов.

Нагадаємо, раніше народний депутат України Сергій Магера заявив, що запропоновані Мінекології екологічні нормативи створюють можливості для зловживань з боку чиновників, а не для захисту навколишнього середовища. За його словами, у бізнес-спільноти є багато зауважень до законопроекту, і вони повинні бути обов'язково враховані при його доопрацюванні.

Своєю чергою директор GMK Center Станіслав Зінченко вважає, що прийняття запропонованого урядом законопроекту про промислові викиди призведе до знищення цілих галузей економіки, на його думку, документ потребує доопрацювання.