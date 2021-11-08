Експерт назвав причини зростання популярності "Батьківщини" Тимошенко

"Зростання рейтингу Тимошенко обумовлюється соціальною повісткою, якою вона відмінно володіє і яка стає актуальнішою з кожним днем", – вважає експерт.

За його словами, саме некомпетентність влади спровокувала низку соціально-економічних проблем та цілковите розчарування у «нових обличчях», а невміння долати кризові ситуації підтвердили безпорадність команди Зеленського. Натомість лідерка "Батьківщини" має конкретний план для розв’язання проблем у кожній сфері життя країни - з акцентом на національні інтереси.

"Це зниження тарифів, аудит "Нафтогазу" з подальшою його ліквідацією, ухвалення законопроєкту про постачання газу українського видобутку населенню. Тимошенко критикує владу за нарощування податкового пресингу на малий та середній бізнес, за закон про податкову амністію, внаслідок якого кожного українця обкладуть новими податками. Зараз вона активно реагує на бездіяльність влади щодо боротьби з ковідом", - констатує Загородній.



Зрештою, Зеленський і його команда втрачають статус беззаперечних лідерів, враховуючи падіння їхніх рейтингів, а команда Тимошенко майже зрівнялася у показниках підтримки. До того ж, як наголошує експерт, партія "Батьківщина" має переваги перед іншими політсилами.

"Це одна з небагатьох партій, яка має добре розгалужену структуру у регіонах, може організувати виборчу кампанію та захистити результат", - наголошує політексперт.