Експерт назвав особливості спалаху кору в Україні

Раніше хворіли, в основному, дорослі, зараз - діти

Нынешняя вспышка кори имеет свои особенности - сейчас больше болеют дети. Об этом заявил доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика Федор Лапий, говорится в материале РБК-Украина "Укол для иммунитета: как Минздрав намерен бороться со вспышкой кори в Украине".

По его словам, раньше болели, в основном, взрослые - на их долю приходилось около 80% случаев заболевания, поскольку дети были более-менее привиты.

"Теперь, наоборот, больше болеют дети. Но нынешняя ситуация стала результатом негативных событий, которые происходили в Украине в 2008-2012 годах. После вспышки 2005-2006 годов в стране было проведено исследование, чтобы выявить наиболее уязвимые возрастные группы, не имеющих защиты от кори. Выяснилось, что самая низкая иммунная защита от этого заболевания у людей от 16 до 29 лет", - уточнил Лапий.

Лапий отметил, для того, чтобы решить эту проблему, Украина в 2008 году получила бесплатно от Всемирной организации здравоохранения около девяти миллионов доз вакцины от кори и краснухи.

Планировалось, что этим препаратом будут вакцинированы украинцы от 16 до 29 лет независимо от предыдущей вакцинации. Но после того, как в мае 2008 года в Краматорске в течение суток после вакцинации, но не вследствие нее, умер 17-летний юноша, было принято решение остановить кампанию иммунопрофилактики. На фоне этой трагедии среди населения резко усилились антипривовочные настроения. А после смены правительства с 2009 года программа вакцинации не получала должного финансирования. В результате страна закупала меньше вакцин, чем было необходимо.

"И теперь мы пожинаем плоды. В стране вспыхнула новая вспышка кори, которую можно было предотвратить, если бы в 2008 году взрослые в возрасте от 16 до 29 лет получили нужные прививки, а дети в последующие годы не страдали бы от их дефицита, родители не поддались бы антипрививочным настроениям. Сейчас на взрослых, которые не были привиты в 2008 году против кори, приходится почти 50 процентов случаев заболевания", - рассказал Лапий.

Напомним, исполняющий обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун сообщила, что в Украине с начала 2019 года зафиксировано почти 12 тысяч заболеваний корью.

Кроме того, с начала этого года от кори умерли 6 человек,

Вместе с тем, Супрун заявила, что Министерство здравоохранения не будет объявлять эпидемию кори.