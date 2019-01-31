Експерт назвав особливості спалаху кору в Україні

Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)

Раніше хворіли, в основному, дорослі, зараз - діти

Нинішній спалах кору має свої особливості - зараз більше хворіють діти. Про це заявив доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти імені п. Л. Шупика Федір Лапій, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Укол для імунітету: як МОЗ має намір боротися зі спалахом кору в Україні".

За його словами, раніше хворіли, в основному, дорослі - на їх частку доводилося близько 80% випадків захворювання, оскільки діти були більш-менш щеплені.

"Тепер, навпаки, більше хворіють діти. Але нинішня ситуація стала результатом негативних подій, які відбувалися в Україні у 2008-2012 роках. Після спалаху 2005-2006 років у країні було проведено дослідження, щоб виявити найбільш вразливі вікові групи, які не мають захисту від кору. З'ясувалося, що найнижча імунний захист від цього захворювання у людей від 16 до 29 років", - уточнив Лапій.

Лапій зазначив, для того, щоб вирішити цю проблему, Україна в 2008 році отримала безкоштовно від Всесвітньої організації охорони здоров'я близько дев'яти мільйонів доз вакцини від кору і краснухи.

Планувалося, що цим препаратом будуть вакциновані українці від 16 до 29 років незалежно від попередньої вакцинації. Але після того, як у травні 2008 року в Краматорську протягом доби після вакцинації, але не внаслідок неї, помер 17-річний юнак, було прийнято рішення зупинити кампанію імунопрофілактики. На тлі цієї трагедії серед населення різко посилилися настрої проти щеплень. А після зміни уряду з 2009 року програма вакцинації не отримувала належного фінансування. В результаті країна закуповувала менше вакцин, ніж було необхідно.

"І тепер ми пожинаємо плоди. У країні спалахнув новий виток кору, якому можна було запобігти, якщо б в 2008 році дорослі у віці від 16 до 29 років отримали потрібні щеплення, а діти в наступні роки не страждали б від їх дефіциту, батьки не піддалися б цим настроям. Зараз на дорослих, які не були щеплені в 2008 році проти кору, припадає майже 50 відсотків випадків захворювання", - розповів Лапій.

Нагадаємо, виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що в Україні з початку 2019 року зафіксовано майже 12 тисяч захворювань на кір.

Крім того, з початку цього року від кору померло 6 осіб,

Разом з тим, Супрун заявила, що Міністерство охорони здоров'я не буде оголошувати епідемію кору.