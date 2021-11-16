ru ua
Вт, 16 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Експерт назвав головний стримуючий фактор для виходу регіонів України з "червоної" зони

Новость на русском →
Київ, Вівторок 16 листопада 2021 13:46
Експерт назвав головний стримуючий фактор для виходу регіонів України з "червоної" зони Фото: чому області не виходять з "червоної" зони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Названо головний стримуючий фактор для виходу регіонів України з "червоної" зони. Це недостатня кількість тестувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрія Ганіченка під час брифінгу.

"В ряді регіонів стримуючим фактором для виходу з "червоної" зони є недостатня кількість тестувань", - зазначив він.

Ганіченко повідомив, що коефіцієнт виявлених випадків перевершує 20%.

"А для того, щоб регіон вийшов із "червоної" зони, кожен із 5 карантинних індикаторів має перебувати в нормі", - зазначив він.

Нагадаємо, у KSE назвали 4 області, які можуть залишити "червону" зону першими.

Зазначимо, в Україні станом на сьогодні, 16 листопада у "червоній" зоні перебуває 18 регіонів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Карантин Червона зона карантину
NEWS
Мігранти все ближче. Що відбувається на кордоні Польщі та Білорусі: відеотрансляція
Мігранти все ближче. Що відбувається на кордоні Польщі та Білорусі: відеотрансляція
DAILY
"Дорогий папірець". Як українців карають за підробку "ковідних" документів
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна "Дорогий папірець". Як українців карають за підробку "ковідних" документів