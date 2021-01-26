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Експерт назвав формулу Тимошенко зі зменшення тарифів удвічі обґрунтованою

Автор: РБК-Україна

Юлія Тимошенко - єдина з опозиції, хто дає владі конструктивні варіанти розв’язання тарифної кризи, при цьому ставить інтереси людей вище власних політичних бонусів.

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Про це заявив політолог Олег Саакян в ефірі "Апостроф TV".

"Вона (Тимошенко, - ред.), з одного боку, критикує владу, але з іншого - дає конструктивні пропозиції. Сказати "ми готові відкликати наш законопроект і подати його всі разом, ми готові поділитися перемогою" - це дуже сильний крок. До того ж вона зазначила, що в законопроекті "Батьківщини" передбачено і газ українського видобутку, і транзитні потужності зберігання, і 30% надбавок - тобто політик дає зрозумілу і чітко розписану формулу. Це реально конструктивне рішення", - вважає політолог.

Такий підхід, припускає Саакян, не залишиться поза увагою українців, стомлених від безпорадності й розгубленості влади.

"На цьому "Батьківщина" може набрати декілька додаткових пунктів до рейтингу, тому що тарифна тема резонує всім", - переконаний експерт.

Нагадаємо, раніше Юлія Тимошенко закликала Верховну раду ухвалити поданий "Батьківщиною" законопроект №1177, який дозволить знизити ціну газу для населення до 3 гривень за куб.

Документ передбачає направлення на потреби населення газу власного видобутку з 30% рентабельністю і газу із газових сховищ за ціною літньої закупки з урахуванням вартості його зберігання та транспортування.

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