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Експерт назвав демонополізацію одним з ключових елементів реформи УЗ

Новини » Економіка     15.11.2019 - 15:54
Експерт назвав демонополізацію одним з ключових елементів реформи УЗ
Фото: Володимир Гусак (facebook.com)

Експерт закликав забезпечити конкуренцію в сфері залізничних перевезень

Конкуренція у сфері залізничних перевезень та усунення фінансових дисбалансів повинні стати пріоритетами реформування "Укрзалізниці". Про це заявив голова Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак в ході круглого столу "Реформа "Укрзалізниці" – альтернатива тарифним ініціативам держмонополії і єдиний шлях до зниження вантажних залізничних тарифів", передає РБК-Україна.

"Раніше "Укрзалізниця" була великою монополією... Зараз ситуація змінилася. Все йде до того, що "Укрзалізниця" буде розділена на кілька компаній. В сегментах, де можна створити конкуренцію, - це, в першу чергу, вантажні перевезення, - має бути створено кілька операторів. Як вантажних перевізників, так і операторів вагонів, ремонтних підприємств. І там тарифи повинна визначати конкуренція. Ми впевнені, що за рахунок конкуренції зросте і рівень сервісу", - зазначив Гусак.

Він додав, що доступ до інфраструктури, що є природною монополією, повинна регулювати НКРТ.

Важливим чинником забезпечення ефективності роботи "Укрзалізниці" також є усунення фінансових дисбалансів. Сюди Гусак пропонує віднести припинення крос-субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних, припинення оподаткування земель під шляхами, а також використання акцизного податку від дизельного палива, споживаного УЗ, на розвиток залізничної інфраструктури.

"Укрзалізниця" є великим споживачем дизпалива, але автошляхами вона не їздить", - зазначив Гусак.

Нагадаємо, представники низки галузевих асоціацій звернулися до прем'єр-міністра України та керівників інших вищих органів виконавчої влади з проханням системно і як можна швидше реформувати "Укрзалізницю".

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