Експерт назвав тиском на Новинського рішення Держгеонадр по Regal Petroleum

Рішення Держгеонадр є черговим епізодом тиску влади на бізнес Новинського, упевнений експерт

Решение Государственной службы геологии и недр Украины о приостановке действия специального разрешения на газодобычу для актива британской компании Regal Petroleum является очередным эпизодом систематического давления власти на бизнес оппозиционного политика Вадима Новинского. Такое мнение высказал руководитель центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев, сообщает РБК-Украина.

По его словам, на протяжении пяти лет бизнес Новинского находился под пристальным вниманием правоохранителей. Прежде всего "тотальный прессинг" осуществлялся со стороны Генеральной прокуратуры Украины, подчеркнул Золотарев.

"Их (предприятия Новинского, – ред.) постоянно обыскивали, заводили дела, пытались что-то отобрать, тот же Черноморский судостроительный, однако, насколько мне известно, ни одно дело так и не дошло до суда, что косвенно свидетельствует о надуманности всех этих преследований", - сказал эксперт.

Кроме того, отмечает Золотарев, следует брать во внимание тот факт, что газодобывающий бизнес Новинского в прошлом году продемонстрировал стремительный рост, на треть нарастив объемы газодобычи. Группа "Смарт Энерджи" только в виде налогов уплатила в бюджеты всех уровней 1,5 млрд грн, что указывает на высокую маржинальность этого бизнеса, констатирует политолог.

"С трудом верится в то, что это эксцесс какого-то мелкого исполнителя. Очевидно, что на Банковой не в восторге от чрезмерной предвыборной активности оппозиционного крыла, возглавляемого Новинским и, таким образом, мы имеем дело с попыткой выбить финансовую почву из-под ног политика. Власть подает недвусмысленный сигнал", - отметил он.

По его словам, следуя такой тактике власть оказывает медвежью услугу самой себе, ведь приостановка добычи означает автоматическое прекращение отчислений в бюджеты главного отраслевого налога – ренты.

"Учитывая острый дефицит средств у власти на предвыборные "аттракционы неслыханной щедрости" данное решение выглядит, мягко говоря, нелогичным", - подытожил эксперт.

Как сообщалось, Государственная служба геологии и недр Украины своим приказом №76 от 11 марта т.г. приостановила действие специального разрешения на пользование недрами Васищевского газоконденсатного месторождения, владельцем которой является ООО "Пром-Энерго Продукт", являющийся активом британской компании Regal Petroleum, разрабатывающей ряд газодобывающих промыслов в Украине.

В свою очередь группа Smart Energy, в которую входит Regal Petroleum, заявила о необоснованности данного решения регулятора. По мнению компании, такая позиция демонстрирует предвзятое отношение и пренебрежение правами отечественных и зарубежных инвесторов.

В компании отметили, ООО "Пром-Энерго Продукт" еще в октябре 2018 года проходило проверку Госгеонедр, по результатам которой были определены незначительные замечания к ведению документации общества. Регулятор не выявил никаких нарушения связанных с ущербом экологии, здоровью людей, а также нарушений финансовой и налоговой дисциплины.

Все недостатки, по данным компании, были устранены. Исчерпывающие объяснения, информация и подтверждающие документы по всем замечаниям были вовремя предоставлены в Госгеонедр. При этом дополнительных запросов или возражений относительно недостаточности предоставленной информации в компанию не поступало.

Компания намерена обжаловать решение регулятора в суде.

Группа компаний Smart Energy объединяет "Укргазвыдобуток", Regal Petroleum с активами в Полтавской области и "Пром-Энерго Продукт" (месторождения в Харьковской области).

По итогам 2018 года предприятия группы увеличили добычу природного газа на 31% по сравнению с 2017 годом – до 296,7 млн куб. м, газового конденсата на 40% – до 25,7 тыс. тонн, сжиженного газа на 49% – до 6,9 тыс. тонн.