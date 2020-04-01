Експерт: кредитний рейтинг більшості українських компаній буде знижений, "ДТЕК Енерго" - перша з них

Враховуючи спад в українській економіці, у найближчі місяці рейтинги більшості вітчизняних компаній будуть знижені, "ДТЕК Енерго" - лише перша з них. Про це заявив директор рейтингового агентства "Євро-Рейтинг" Григорій Перерва, коментуючи зниження агентством Fitch Ratings рейтингу компанії "ДТЕК Енерго," передає РБК-Україна.

"Є велика частка ймовірності, що рейтинги будуть переглянуті протягом найближчих декількох місяців, оскільки маємо занадто багато одночасно негативних факторів. Це рецесія, це уповільнення української економіки й, власне кажучи, вже заявлене зниження основних показників. Зараз просто питання в тому, наскільки у нас ВВП скоротиться, і наскільки нам потрібно буде скорочувати бюджет. І політична нестабільність. Тобто, занадто багато факторів сходяться воєдино. Тому перегляд рейтингу у бік пониження дуже вірогідний", - сказав Перерва.

Експерт також підкреслив, що у випадку зниження рейтингу України автоматично будуть переглянуті рейтинги всіх вітчизняних компаній, які кредитувалися на світовому ринку капіталу.

"Якщо буде переглянуто рейтинг країни, то автоматично буде переглянутий і рейтинг усіх компаній і банків, які виробляли запозичення на світовому ринку капіталу. Оскільки це просто правила діяльності агентства. Тобто, якщо рейтинг країни змінюється, змінюється рейтинг всіх позичальників з країни", - пояснив Перерва.

Нагадаємо, Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings повідомило про зниження довгострокового рейтингу дефолту емітента (РДЕ) компанії DTEK Energy B. V. з "B-" до "C"; пріоритетного незабезпеченого рейтингу єврооблігацій ДТЕК - до "C" з рейтингом відновлення "RR5".

Раніше "ДТЕК Енерго" повідомив, що в рамках заходів з мінімізації негативних економічних наслідків кризи призупиняє виплати купона за єврооблігаціями і відсотків по банківському боргу, а також готує компромісний варіант виплат.