Експерт: головний показник діяльності УЗ - це повільна робота

Експерт заявив про збільшення в два рази періоду обороту вагонів
Основний показник в діяльності "Укрзалізниці" (УЗ) - це повільна робота. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" сказав голова власників вагонів Олександр Криворучко, повідомляє РБК-Україна.
"Своїм основним завданням ми бачимо поліпшення взаємодії між власниками вагонів, вантажовідправником і, власне, "Укрзалізниці", як державного монополіста. В даний час проблем накопичилося багато. Основна проблема, власне, про яку ви вже сказали - це брак локомотивів в тязі", - сказав він.
За словами експерта, основний показник, який характеризує діяльність "Укрзалізниці", це збільшення в два рази періоду обороту вагонів.
"Тобто, якщо раніше, наприклад, з пункту А в пункт В вагон рухався 5 днів, зараз це 10 днів. Цим, власне, і обумовлена суттєва нестача вагонів на українському ринку", - додав він.
На думку Криворучка, основна проблема нестачі вагонів на українському ринку полягає в нестачі локомотивів.
"На сьогодні з цих, наприклад, як у даному прикладі 10 днів, кілька днів склад може стояти в чистому полі без охорони, без нічого в зв'язку з тим, що немає локомотива, здатного доставити його в пункт призначення", - резюмував він.