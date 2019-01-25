Експерт: головний показник діяльності УЗ - це повільна робота

Ілюстративне фото (Віталій Носач / РБК-Україна)

Експерт заявив про збільшення в два рази періоду обороту вагонів

Основний показник в діяльності "Укрзалізниці" (УЗ) - це повільна робота. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" сказав голова власників вагонів Олександр Криворучко, повідомляє РБК-Україна.

"Своїм основним завданням ми бачимо поліпшення взаємодії між власниками вагонів, вантажовідправником і, власне, "Укрзалізниці", як державного монополіста. В даний час проблем накопичилося багато. Основна проблема, власне, про яку ви вже сказали - це брак локомотивів в тязі", - сказав він.

За словами експерта, основний показник, який характеризує діяльність "Укрзалізниці", це збільшення в два рази періоду обороту вагонів.

"Тобто, якщо раніше, наприклад, з пункту А в пункт В вагон рухався 5 днів, зараз це 10 днів. Цим, власне, і обумовлена суттєва нестача вагонів на українському ринку", - додав він.

На думку Криворучка, основна проблема нестачі вагонів на українському ринку полягає в нестачі локомотивів.

"На сьогодні з цих, наприклад, як у даному прикладі 10 днів, кілька днів склад може стояти в чистому полі без охорони, без нічого в зв'язку з тим, що немає локомотива, здатного доставити його в пункт призначення", - резюмував він.