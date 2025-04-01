Экс-начальник Ровненского ТЦК Ярмошевич попал в новый скандал: что известно

Бывший руководитель Ровенского ТЦК и СП Александр Ярмошевич подал годовую декларацию о доходах. Он стал известен благодаря видео с поцелуями на рабочем месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Запад".

Что предшествовало

СМИ распространили декларацию о доходах бывшего руководителя Ровенского ТЦК Александра Ярмошевича, который известен своим скандалом с поцелуями с подчиненными.

В документе указано, что в прошлом году в Ровенском объединенном городском военном комиссариате он получил 151 тысячу гривен. От двух воинских частей ему было начислено 99 205 грн и 107 828 грн денежного обеспечения.

Также указано, что после перевода в Закарпатский ТЦК и СП его доход составил еще 275 тысяч гривен. Общая сумма заработка за 2024 год превысила 633 тысячи гривен.

В то же время его жена Валентина Ярмошевич заработала 408 150 грн в Центре национально-патриотического воспитания и внешкольного образования.

На фоне этого по сети распространился скандал, что Ярмошевич снова служит в ТЦК.

Что говорят в ОК "Запад"

В ведомстве заявили, что воинская часть, в которой Ярмошевич проходил службу, в отчетный период находилась в процессе формирования и находилась на обеспечении Закарпатского ОТЦК и СП. Именно это ведомство осуществляло начисление денежного обеспечения для всех ее военнослужащих.

При этом сам военнослужащий проходил службу именно в воинской части, а не в Закарпатском ОТЦК и СП или его подчиненных подразделениях.

"Сейчас он продолжает службу в одном из батальонов резерва с последующим назначением на должность. Призываем пользоваться официальными источниками информации и проверять факты перед их распространением", - говорится в сообщении.

Кто такой Ярмошевич

Александр Ярмошевич - подполковник ВСУ, был участником АТО. В 2015 году он баллотировался в Ровенский областной совет 7-го созыва от БПП. В 2021 году был назначен руководителем Ровенского объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки.

В марте 2024 года в сети появилось видео интимное видео из кабинета начальника Ровенского территориального центра комплектования и социальной поддержки, где тот целовался с коллегами-женщинами на работе. На видео был Ярмошевич.

После скандального видео он написал рапорт на перевод в боевую часть