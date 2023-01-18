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Экс-командующий НАТО о поставках танков для ВСУ: здорово, что передадим 10, но нужно 500

Фото: экс-командующий НАТО призвал предоставить Украине больше танков (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Западные партнеры должны предоставить Украине больше танков и артиллерии для борьбы с российскими оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экс-командующего силами НАТО в Европе Уэсли Кларка в комментарии CNN.

Генерал в отставке считает, что Запад должен усилить поддержку, особенно после ракетного удара по Днепру. Кларк призвал предоставить украинским войскам больше оружия, поскольку российский диктатор Владимир Путин готовится объявить новую волну мобилизации.

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Напомним, недавно Британия официально подтвердила, что предоставит Украине эскадрон танков Challenger 2, а также артиллерийские системы.

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