Ексклюзивні пільги "зеленої" металургії Пінчуку - дискримінаційне ноу-хау в Україні, - експерт

Фото: Віктор Пінчук ( (yes-ukraine.org)

Ексклюзивні пільги на струм для підприємств "зеленої" металургії, які лобіює олігарх Віктор Пінчук, це ноу-хау України, що ставить інші підприємства в дискримінаційні умови роботи.

Про це заявив голова Української асоціації відновлюваної енергетики Олександр Козакевич.

За його словами, надання пільг на електроенергію підприємствам "зеленої" металургії є порушенням норми законодавства щодо перехресного субсидування, і є несправедливим стосовно інших підприємств.

"Закон України про ринок електричної енергії каже, що не має бути перехресного субсидування при встановленні державних цін, тарифів, тих цін, які регулюються. Саме на цьому має бути оснований ринок електричної енергії. А те, що хтось прописав в інших законах, свої якісь точкові інтереси захищають", - вважає Козакевич.

Він також звернув увагу, що запропонована в Україні модель надання пільг на передачу струму "зеленій" металургії, не застосовується в інших країнах.

"Саме така модель - мабуть, це ноу-хау. Моє розуміння "зеленої" металургії - це те, що на металургійному заводі не має бути використано карбону. Але якщо вони використовують електричну енергію, яка виробляється з вугілля, то вони по суті використовують вугілля. Має бути дорожня карта розроблена щодо переходу взагалі всієї металургії до декарбонізації", - сказав Козакевич.

Нагадаємо, раніше Державна регуляторна служба відмовилась погодити проект постанови Кабінету міністрів України "Про затвердження Порядку надання довідки про підтвердження статусу підприємства "зеленої" електрометалургії" через низку порушень.

Водночас Європейська бізнес асоціація та ICC Ukraine направили звернення до міністра економрозвитку з закликом не надавати пільги на електроенергію підприємствам "зеленої" металургії, зазначивши, що це призведе до поглиблення кризи заборгованості перед виробниками струму з альтернативних джерел.

Як повідомлялося, з 1 грудня 2020 року тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії, який сплачують всі підприємства, зріс на 30% та становитиме 312,76 гривні за МВт-год.

При цьому для підприємств "зеленої" металургії такий тариф становитиме - 91,73 грн/МВт-год. Таке рішення Нацкомісія з тарифів ухвалила на засіданні 4 листопада. До цього діяв загальний тариф на передачу для всіх в розмірі 240,23 грн/МВт-год.

В законі 810-Х, який базується на підписаному президентом Володимиром Зеленським законопроекті №3658, щодо скорочення зелених тарифів були додані спеціальні умови для підприємств "зеленої" металургії - для них буде застосовуватися тариф на передачу, яка не буде враховувати витрати "Укренерго" на виплати по фінансуванню розвитку "зеленої" енергетики.

Автором таких поправок був нардеп фракції "Слуга народу" Дмитро Кисилевський, який до депутатства працював в компанії "Інтерпайп".

Раніше народний депутат, заступник голови Комітету з питань енергетики і ЖКГ Олексій Кучеренко відзначав, що поняття "зелена" металургія закладено виключно в інтересах одного підприємства - заводу "Інтерпайп сталь" Віктора Пінчука і дозволить економити компанії Пінчука $12-15 млн щорічно.

Голова правління НЕК "Укренерго", яке за підсумком 9 місяців 2020 року отримало 28,6 млрд грн збитку, Володимир Кудрицький в інтерв'ю "Бізнес.Цензор" заявив, що за пільги на електроенергію для заводу Пінчука заплатить бізнес, школи, дитсадки та лікарні.

За його словами, звільнення окремих підприємств від сплати частини тарифу "Укренерго" означає, що за нього змушені будуть заплатити інші споживачі, зокрема з соціальної сфери.

"Вважаю цю норму глибоко несправедливою. Такий, що, по суті, ставить в нерівні умови різних споживачів. Що особливо сумно - цю пільгу отримають підприємства з цього переліку - оплатять всі інші споживачі", - сказав Кудрицький.