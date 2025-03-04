С эксклюзивным тюнингом: уникальный Mercedes-Benz 500 SEL продадут на аукционе

Седан Mercedes-Benz 500 SEL 5.0 AMG по прозвищу Blueberry был подарен соучредителем AMG Хансом-Вернером Ауфрехтом своему американскому коллеге из AMG North America Ричарду Буксбауму. Название машина получила за оригинальный цвет - Lapis Blue Metallic. Mercedes-Benz в него красили всего четыре года - с 1980 по 1984-й.

Идея покрасить 500 SEL в синий пришла Ауфрехту после разговора с Буксбаумом, когда тот пожаловался на невозможность найти автомобиль в ярком цвете. И поскольку это был рождественский подарок от AMG, перекраской дело не ограничилось. Велюровый салон заменили на кожаный цвета Orion Grey, причем дверные карты изготовили в ателье Gemballa. Специалисты AMG также установили четырехспицевый руль Italvolanti Corsa, фирменные приборы и кресла от купе S-Class.

Аэродинамический обвес, колеса - все это тоже было новым. В подвеске седана появились амортизаторы Bilstein, но тормоза остались штатными. Как и бензиновый V8 на 5,0 литра мощностью 269 л.с., которому добавили изготовленную на заказ спортивную выхлопную систему.

В 1986 году Blueberry купил миллиардер Рик Коэн. Затем автомобиль снова ненадолго вернулся к Буксбауму, но окончательное воссоединение произошло лишь в 2022-м. На реставрацию седана не пожалели времени и денег. За механику отвечала чикагская мастерская The Last Detail, за косметику - Drycenation. На работы в общей сложности потратили более 100 тысяч долларов.