Ексклюзивна прем’єра. Українська комедія «Велика прогулянка» онлайн на SWEET.TV

Зіркова комедія «Велика прогулянка» - легка стрічка про оборону своїх кордонів і єднання заради спільної мети зараз допомагає українцям підтримувати позитив і віру. Тож є пропозиція — вмикайте фільм «Велика прогулянка» онлайн на SWEET.TV.

СЮЖЕТ: В сонячний день дві незнайомі родини вирушили на пікнік. Драгоманови, інтелігентні працівники культури, та Наливайченки, місцеві підприємці, обрали для відпочинку одну й ту саму галявину для посиденьок. Звісно, ніхто не захотів поступитися місцем — тож почався запеклий бій за затишний куточок на природі. Але на сцені з’являється третя дійова особа — утікач-корупціонер, який на цій галявині сховав гроші. Коли він бере у заручники дітей обох родин, ті об’єднуються, щоб дати відсіч спільному ворогу.

Цікаві факти:

“Велика прогулянка” мала з’явитися в кінотеатрах 24 лютого 2022 року. Натомість прем’єра відбулася 1,5 роки потому — у жовтні 2023.

Гарік Бірча, автор ідеї та співсценарист стрічки, улюблений Віталька, одразу долучився до лав ЗСУ. Довгоочікувану прем'єру зустрів у званні головного сержанта.

Актор Олексій Тритенко, знайомий глядачеві за серіалами «Коли ми вдома» та фільму «Мирний-21», у цій стрічці зіграв головного слідчого. Він брав участь у звільненні Київщині та робив фоторепортажі наслідків «освобождєнія» Бучі та Ірпеня. У липні 2023 року отримав медаль Командувача сил територіальної оборони Збройних сил України «За вірну службу» ІІІ ступеня.

Андрій Ісаєнко, відомий за фільмом «Щедрик», «Кіборги» та серіалом «Жіночий лікар: Нове життя» займається волонтерською діяльністю. Також у складі ГО «Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії» підписав Меморандум про співпрацю, що передбачає всебічну допомогу Національній Гвардії України.

Вперше на великому екрані з’являютья зірки футбольного клубу «Шахтар», зокрема Євген Коноплянка та Андрій Пятов, які навіть під час зйомок грали у футбол.

Саундтрек до фільму «Є пропозиція» від VERKA SERDUCHKA — перша за двадцять років українськомовна пісня зірки.

Прем’єра фільму відбулася також і за кордоном, зокрема у США та Німеччині.

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