Ексклюзивна національна онлайн-прем’єра. Вмикайте український психологічний трилер «Між нами» на SWEET.TV

Завдяки ексклюзивному контракту SWEET.TV з FILM.UA Distribution глядачі національного онлайн-кінотеатру мають змогу серед перших побачити фільм «Між нами» онлайн. Творці обіцяють цікавий сюжет і неочікувану розв’язку. Вмикайте вже зараз на SWEET.TV фільм «Між нами» онлайн і офлайн.

СЮЖЕТ: Гасло стрічки — «Тільки нікому не кажи!» повністю відповідає нуарній історії, в якій тісно переплітаються долі двох різних жінок. Саша — вродлива та волелюбна жінка, але травми минулого та наркозалежність заважають їй побудувати здорові стосунки з чоловіком, який дуже її кохає. Аня — лікарка, вона перебуває у постійній залежності від чоловіка, який їй зраджує, сина, роботи. Її життя — то суцільний душевний розлад та дискомфорт. У якийсь момент вони стають найближчими людьми одна одній. Але що так швидко поєднало геть різних жінок? Убивство? Наркотики? Любов? Ці жінки є заручницями обставин і власних рішень, які приводять їх до фатальних наслідків.

Цікаві факти

«Між нами» був повністю знятий за державні кошти — бюджет склав 11,2 млн грн.

Це ігровий повнометражний дебют режисерки та сценаристки Соломії Томащук. Вона писала сценарій до фільму два роки. Співавтором сценарію став її чоловік — оператор-постановник Юрій Дунай, для якого фільм є сценарним дебютом.

Головні ролі у фільмі виконали Анастасія Пустовіт, Ірма Вітовська, Дмитро Сова, Євген Єфремов, Михайло Дзюба, Сергій Детюк, Євген Ламах.

Зйомки фільму проходили у Києві влітку 2020 року і тривали 21 день.

Світова прем'єра відбулася у серпні 2021 — на фестивалі Seoul International Women's FilmFestival у Південній Кореї. А українська — на фестивалі глядацького кіно «Миколайчук Open» у червні 2022. Загалом упродовж двох років фільм побував на майже десяти міжнародних кінооглядах, у тому числі у США, Італії, Швеції й Австрії.

Музику до стрічки написав один з найвидатніших українських кінокомпозиторів Антон Байбаков (володар двох «Золотих Дзиґ»). Також у фільмі можна почути пісні «Між нами» та «Касета» гурту ВГНВЖ.

Троє людей, які працювали над стрічкою, служать у ЗСУ: головний актор Дмитро Сова, режисер монтажу Юрій Хробуст та адміністратор Андрій Костюченко.

Можна сказати, що це унікальний фільм для українського кінематографу, в якому драма переростає в трилер, а емоційний вибух трансформується в неочікуваний фінал. Тож вмикайте фільм «Між нами» онлайн без реклами ексклюзивно на SWEET.TV.

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SWEET.TV продовжує традицію, започатковану минулого року, — відкривати доступ до українських і світових прем’єр. Тож глядачі SWEET.TV серед перших можуть дивитися онлайн кіно, яке нещодавно йшло, або ще йде у кінотеатрах.

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