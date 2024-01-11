Ексклюзивна національна онлайн-прем’єра. Вмикайте український психологічний трилер «Між нами» на SWEET.TV

Завдяки ексклюзивному контракту SWEET.TV з FILM.UA Distribution глядачі національного онлайн-кінотеатру мають змогу серед перших побачити фільм «Між нами» онлайн. Творці обіцяють цікавий сюжет і неочікувану розв’язку. Вмикайте вже зараз на SWEET.TV фільм «Між нами» онлайн і офлайн.
СЮЖЕТ: Гасло стрічки — «Тільки нікому не кажи!» повністю відповідає нуарній історії, в якій тісно переплітаються долі двох різних жінок. Саша — вродлива та волелюбна жінка, але травми минулого та наркозалежність заважають їй побудувати здорові стосунки з чоловіком, який дуже її кохає. Аня — лікарка, вона перебуває у постійній залежності від чоловіка, який їй зраджує, сина, роботи. Її життя — то суцільний душевний розлад та дискомфорт. У якийсь момент вони стають найближчими людьми одна одній. Але що так швидко поєднало геть різних жінок? Убивство? Наркотики? Любов? Ці жінки є заручницями обставин і власних рішень, які приводять їх до фатальних наслідків.
Цікаві факти
Можна сказати, що це унікальний фільм для українського кінематографу, в якому драма переростає в трилер, а емоційний вибух трансформується в неочікуваний фінал. Тож вмикайте фільм «Між нами» онлайн без реклами ексклюзивно на SWEET.TV.
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