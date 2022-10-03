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Эксглава ЦРУ рассказал, каким будет ответ США на ядерный удар РФ по Украине

Фото: Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус (abcnews.com)
Автор: Олег Васкив

Соединенные Штаты нанесут конвенционный удар по российским войскам, если руководитель Кремля Владимир Путин отважится отдать приказ о применении тактического ядерного оружия по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление бывшего директора ЦРУ Дэвида Петреуса в интервью ABC News.

"Мы уничтожим все силы, которые сможем увидеть и идентифицировать на поле боя в Украине, а также все российские корабли в Черном море", - сказал генерал.

По мнению Петреуса, такой конвенционной атаки от США будет достаточно и не придется наносить ядерный удар.

"Это не может остаться без ответа. Но оно не расширяется - это не ядерное для ядерного. Вы не хотите вмешиваться в ядерную эскалацию, но вы должны показать, что это нельзя принять ни в коем случае", - добавил эксдиректор ЦРУ.

Напомним, аналитики ISW назвали условия, при которых Путин может применить ядерное оружие.

К слову, госсекретарь США Энтони Блинкен указал, что у его страны есть план действий в случае ядерного удара от РФ.

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Ядерное оружиеВойна России против Украины