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Екс-зірка збірної України перейшов в польський клуб

Автор: Андрій Вирва

Український футболіст Євген Коноплянка підписав контракт з польським клубом "Краковія".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційний сайт "Краковії".

Коноплянка перейшов у "Краковію" на правах вільного агента.

Євген підписав контракт на шість місяців, з можливістю продовження ще на рік.

За свій новий клуб українець виступатиме під номером 80.

Хто такий Євген Коноплянка

32-річний український футболіст, який грає на позиції лівого півзахисника.

Виступав за такі клуби: "Дніпро", "Севілья", "Шальке", "Шахтар".

В складі "Дніпра" грав у фіналі Ліги Європи.

В сезоні 2015/2016 став переможцем Ліги Європи в складі "Севільї".

Тричі визнавався кращим українським футболістом року (2010, 2012, 2013).

За національну збірну України зіграв 86 матчів, в яких забив 21 гол.

В складі збірної брав участь в Євро-2012 та Євро-2016.

Що відомо про "Краковію"

Найстаріший футбольний клуб Польщі. Заснований в 1906 році.

5-разовий чемпіон країни (1921, 1930, 1932, 1937, 1948).

Володар кубку та суперкубку Польщі в сезоні 2019/2020.

В сезоні 2020/2021 посіла 14-е місце в чемпіонаті.

В нинішньому сезоні перебуває на 9-й позиції.

Нагадаємо, що визначилося місце проведення матчу Ліги націй між Ірландією та Україною.

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КоноплянкаФутбол