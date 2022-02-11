Екс-зірка збірної України перейшов в польський клуб

Український футболіст Євген Коноплянка підписав контракт з польським клубом "Краковія".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційний сайт "Краковії".
Коноплянка перейшов у "Краковію" на правах вільного агента.
Євген підписав контракт на шість місяців, з можливістю продовження ще на рік.
За свій новий клуб українець виступатиме під номером 80.
32-річний український футболіст, який грає на позиції лівого півзахисника.
Виступав за такі клуби: "Дніпро", "Севілья", "Шальке", "Шахтар".
В складі "Дніпра" грав у фіналі Ліги Європи.
В сезоні 2015/2016 став переможцем Ліги Європи в складі "Севільї".
Тричі визнавався кращим українським футболістом року (2010, 2012, 2013).
За національну збірну України зіграв 86 матчів, в яких забив 21 гол.
В складі збірної брав участь в Євро-2012 та Євро-2016.
Найстаріший футбольний клуб Польщі. Заснований в 1906 році.
5-разовий чемпіон країни (1921, 1930, 1932, 1937, 1948).
Володар кубку та суперкубку Польщі в сезоні 2019/2020.
В сезоні 2020/2021 посіла 14-е місце в чемпіонаті.
В нинішньому сезоні перебуває на 9-й позиції.
Нагадаємо, що визначилося місце проведення матчу Ліги націй між Ірландією та Україною.