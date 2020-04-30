Екс-заступнику міністра оборони Павловському обрали запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід екс-заступнику міністра оборони Ігоря Павловському, який підозрюється в причетності до схем з поставками палива, у вигляді застави на 168 тисяч гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВАКС.

Повідомляється, що суддя застосувала щодо Павловського запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 160 тисяч гривень. Його підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем з тяжкими наслідками.

Крім того, на Павловського поклали додаткові обов'язки, у тому числі здати паспорт для виїзду за кордон. Термін дії обов'язків - до 29 червня 2020 включно.

Нагадаємо, за версією слідства, Павловський може бути причетний до розкрадання понад 149 млн гривень державних коштів на закупівлі палива для Міністерства оборони. У схемі фігурує компанія "Трейд Коммодіті", а правоохоронців зацікавив той факт, що після тендеру при укладанні додаткових договорів контракт виріс на 16% від первшої суми.

Також повідомлялося, що ця компанія раніше намагалася брати участь у тендерах Національної поліції.