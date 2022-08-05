RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Екс-ведучого телеканалу "Інтер" підозрюють у держзраді

Фото: підозрюваний Юрій Кот (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Колишній український телеведучий, а нині російський пропагандист Юрій Кот підозрюється у державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, у 2013 та 2014 роках Кот був ведучим на київському так званому "Антимайдані". Після подій у Криму та на Донбасі переїхав до Росії.

Телеведучий публічно підтримував окупацію та дії бойовиків на Донбасі. Він працював у державному російському пропагандистському інформагентстві "Россия сегодня" та інформагентстві "News Front".

За інформацією СБУ, Кот поширював фейкову інформацію про Революцію Гідності, підбурював до міжетнічних конфліктів та розпалював сепаратистські настрої серед українців.

Після початку повномасштабної війни він продовжував підтримувати Росію. У своєму Telegram-каналі він поширював кремлівську пропаганду.

Варто зазначити, що у 1991-2011 роках Юрій Кот працював на телеканалі "Інтер", а у період з 2007 по 2014 був ведучим у Національній суспільній телерадіокомпанії.

Нагадаємо, СБУ затримала помічника чинного нардепа, який хотів стати гауляйтером Черкаської області у разу окупації регіону Росією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Інтердержзрада