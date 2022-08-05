Екс-ведучого телеканалу "Інтер" підозрюють у держзраді

За даними слідства, у 2013 та 2014 роках Кот був ведучим на київському так званому "Антимайдані". Після подій у Криму та на Донбасі переїхав до Росії.

Телеведучий публічно підтримував окупацію та дії бойовиків на Донбасі. Він працював у державному російському пропагандистському інформагентстві "Россия сегодня" та інформагентстві "News Front".

За інформацією СБУ, Кот поширював фейкову інформацію про Революцію Гідності, підбурював до міжетнічних конфліктів та розпалював сепаратистські настрої серед українців.

Після початку повномасштабної війни він продовжував підтримувати Росію. У своєму Telegram-каналі він поширював кремлівську пропаганду.

Варто зазначити, що у 1991-2011 роках Юрій Кот працював на телеканалі "Інтер", а у період з 2007 по 2014 був ведучим у Національній суспільній телерадіокомпанії.