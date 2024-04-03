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Экс-тренер "Динамо" получил на орехи в Европе. Разъяренные фанаты били в лицо и ногами

Фото: Александр Хацкевич не смог реанимировать "Заглембе" (facebook.com/ZaglebieSA)
Автор: Антон Федорцив

Бывший наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич сполна почувствовал негоодование болельщиков "Заглембе" из польского Сосновца. Они решили разобраться с тренером на фоне провальных результатов команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Meczyki.

Белорусский специалист пострадал от агрессивных фанатов силезцев. Они приехали на тренировку команды, чтобы выразить недовольство турнирной ситуацией "Заглембе".

Словесный конфликт с командой перерос в драку. Хацкевич якобы получил удар в лицо и еще несколько выпадов ногами по телу. Менеджмент клуба непублично подтвердил насильственные действия в отношении белоруса.

Хацкевич, вероятнее всего, покинет "Заглембе". Силезская команда – безнадежный аутсайдер польского Дивизиона I. Под руководством белорусского тренера "Заглембе" не одержал ни одной победы, потерпев четыре поражения в шести турах.

Кто такой Александр Хацкевич

Уроженец Минска, воспитанник местного "Динамо". Защищал цвета родной команды в 1992-1996 и 2005-2007 гг.

В 1996-м перебрался в столицу Украины. В составе киевского "Динамо" завоевал 7 чемпионских титулов и 4 Кубка Украины. Недолго поиграл в Китае и Латвии. Карьеру тренера начал в 2007 году с минского "Динамо". Позже работал с юношескими сборными Беларуси, "Витебском", был ассистентом главного тренера в сборной Украины и киевском "Динамо", работал с "Динамо-2".

В 2014 году возглавил сборную Беларуси, тренировал национальную команду два года. Летом 2017-го возглавил "Динамо" вместо Сергея Реброва. "Бело-синие" с Хацкевичем завоевали 2 Суперкубка Украины (2018, 2019), но в украинской Премьер-лиге не смогло навязать конкуренцию "Шахтеру". В еврокубках "бело-синие" дважды без шансов вылетали в 1/8 финала Лиги Европы.

К слову, ранее составили перечень самых дорогих футболистов УПЛ во главе с Судаковым.

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Александр Хацкевич