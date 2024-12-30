Экс-совладелец "ПриватБанка" обвинил руководительницу банка в содействии продаже порта "Бориваж" с убытками

Экс-совладелец "ПриватБанка" Алексей Мартынов обвинил заместителя председателя правления (по вопросам финансов) банка Ларису Чернышеву в содействии продаже порта "Бориваж" компании, связанной с Сергеем Тигипко с убытками для государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Мартынова в Facebook .

По словам бизнесмена, Чернышова ранее работала под его руководством.

"Следует обратить внимание на то, что нынешняя руководительница "ПриватБанка" - Лариса Чернышова - долгое время работала под непосредственным руководством Сергея Тигипко. Так, Лариса Чернышова 23 августа 2007 года была назначена заместителем председателя правления, главным специалистом по вопросам рисков Сведбанка и работала на этой должности до 30 апреля 2010 года. Примерно в это время, с 2006 по 12.06.2009 года, Сергей Тигипко занимал должность председателя правления ОАО "Сведбанк", - отметил Мартынов.

По его мнению, именно в этом может быть ответ, почему были изменены правила проведения открытых торгов (аукциона) в электронной форме по продаже активов АО КБ "ПриватБанк" непосредственно накануне назначения редукциона по "Бориважу".

"И именно поэтому ни судебные запреты, ни уголовные дела не смогли остановить бывшую подчиненную Ларису Чернышеву, когда бывший начальник попросил продать именно ему ценный актив, даже если это противоречит интересам банка и государства", - заявил бизнесмен.

Напомним, 23 декабря государственный "ПриватБанк" продал кредиты ООО "Бориваж"; покупателя связывают с Сергеем Тигипко.

Часть права требования по кредитным договорам к ООО "Бориваж" в размере почти 3 млрд 556 миллиона гривен, продали за 2 млрд грн. Сама стоимость залогового актива, по данным экспертов, оценивается в 15 млрд гривен.