Екс-співробітник НАБУ звинуватив Ситника у співпраці з фігурантами кримінальних справ

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник та інші вищі посадові особи бюро нібито передавали інформацію про плановані слідчі дії фігурантам розслідувань, що призводило до зриву спецоперацій.

Про це заявив керівник підрозділу детективів НАБУ у 2016-2020 роках Олександр Карєєв в ефірі телеканалу "Наш".

За його словами, він став помічати "злив" інформації про плановані обшуки, негласні слідчі дії в рамках кримінальних проваджень, підігравання фігурантам кримінальних проваджень, а також лобіювання їх інтересів, ще з 2017 року.

В якості прикладу колишній керівник підрозділу детективів навів справу Романа Насирова, коли екс-керівнику ДФС НАБУ вручало підозру і затримувало в "Феофанії".

"У березні 2017 році я прийшов у кабінет до Ситника. Там перебував керівник управління внутрішнього контролю. Я повідомив, що у мене є інформація з конфіденційних джерел, що напередодні затримання пана Насирова висока посадова особа НАБУ "злила" інформацію про запланований день затримання Насирова. Напередодні затримання в ресторанному комплексі "Імперія" службова особа НАБУ зустрілася з колишнім керівником оперативного управління ДФС і в ході цієї зустрічі повідомила про підготовку спецоперації по затриманню Насирова. З цієї причини Насирова затримували не в кабінеті, а в лікарняному ліжку у "Феофанії". Також я повідомив, що, можливо, цій посадовій особі НАБУ щомісяця передаються 50 тисяч доларів США від співробітників ДФС для забезпечення "кришування" і невтручання НАБУ в корупційні схеми ДФС. Також я повідомив, що цією посадовою особою НАБУ будується будинок в котеджному комплексі віп класу Riviera Village. Замість того, щоб відреагувати на інформацію про корупцію, Ситник все розповів цій посадовій особі", - стверджує Карєєв.

Екс-підлеглий Ситника стверджує, що директором НАБУ була створена свого роду системна корупція, в якій міг брати участь як сам Ситник, так і посадові особи органів прокуратури.

"Фігуранти розслідування замаху на вчинення рейдерського захоплення агрохолдингу "Агрейн" звернулися до дружини Ситника - Ганні, щоб Ситник посприяв зупинення слідства. Після цього на стороні фігурантів з'явився адвокат Денис Сидоренко, який разом з Ситником працював в адвокатському об'єднанні "Юридичні гарантії". Після цього детектив мого підрозділу йде вручати повістку одному з керівників органів прокуратури, який теж фігурував у розслідуванні. У прокуратурі детектива сприйняли як людину Ситника та у ході розмови детектив дізнався, що Ситник надсилав Дениса Сидоренка до цього працівника прокуратури з метою узгодити план протидії розслідуванню, тому що посадові особи прокуратури також були фігурантами кримінального провадження", - заявив екс-керівник підрозділу детективів.

Олександр Карєєв стверджує, що про дані факти письмово повідомляв, що надалі призвело до його звільнення з бюро.

Нагадаємо, раніше Олександр Карєєв виграв в Окружному адміністративному суді Києва справу, в рамках якого оскаржував своє незаконне звільнення.

Як відомо, НАБУ поки не виконало рішення в частині поновлення Карєєва в посаді, ні в частині звільнення самого Ситника.