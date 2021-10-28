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Екс-прокурору Криму оголосили підозру в держзраді

Автор: Анастасія Рокитна

Колишній український прокурор очолив прокуратуру Севастополя в окупованому Криму. Його підозрюють у держзраді.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, начальник відділу прокуратури м. Севастополя в березні 2014 року погодився на пропозицію обійняти посаду виконуючого обов'язки прокурора м.Севастополя.

"Таким чином, будучи співробітником органів прокуратури України з 2001 року, він допомагав у проведенні вибухової діяльності проти України представникам спецслужб, правоохоронних та інших органів державної влади Російської Федерації, а також у незаконному утворенні та функціонуванні в м.Севастополі системи органів державної влади Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

2 травня 2014 року його призначили керівником незаконної російської "прокуратури міста Севастополя", де він продовжив керувати органом до жовтня 2018 року.

Фото: прокурор, якому оголосили підозру (gp.gov.ua)

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Кримдержзрада