Экс-президенту "Мотор Сичи" объявили новое подозрение. На этот раз за сотрудничество с "ДНР"

Как установило следствие, в декабре 2017 года подозреваемый организовал хозяйственную деятельность обособленного подразделения - Снежнянский машиностроительный завод ПАО "Мотор Сич" на временно оккупированной территории в г. Снежное Донецкой области.

"Своими действиями он способствовал деятельности террористической организации "ДНР". Уплачивал в ее пользу так называемые "налоги" и "таможенные платежи". Они использовались в том числе для насильственного изменения границ территории и границы Украины и совершения террористических актов", - сообщили в прокуратуре. .

При этом, как рассказали правоохранители, для прикрытия схемы Богуслаев использовал подконтрольные коммерческие структуры, зарегистрированные в иностранной юрисдикции.

Так, АО "Мотор Сич" через зарубежные компании поставляло сырье в виде заготовок на Снежнянский машиностроительный завод и получало из него изготовленные запчасти для авиационных двигателей производства "АО Мотор Сич".

"При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора бывшему президенту АО "Мотор Сич" сообщено о новом подозрении - содействии деятельности террористической организации "ДНР" (ст. 258-3 УК Украины)", - заявили в офисе генпрокурора.

Громкое дело "Мотор Сичи"

Напомним, что еще прошлой осенью, а именно 22 октября СБУ задержала Вячеслава Богуслаева, являвшегося президентом запорожского завода "Мотор Сич", специализирующегося на производстве и ремонте авиационных газотурбинных двигателей для вертолетов и самолетов.

Ему инкриминировали пособничество в РФ методом поставки товаров военного назначения.

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