Экс-президента Южной Кореи во второй раз арестовали: что ему инкриминируют

Суд Сеула во второй раз выдал постановление о заключении бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.
Спецпрокуратура Южной Кореи, которая расследует дело о введении военного положения в прошлом году, запросила ордер на арест Юн Сок Йоля 6 июля. Спецпрокурор добивался выдачи ордера по пяти ключевым обвинениям.
Среди обвинений - нарушение экс-президентом прав членов кабинета министров перед введением военного положения. Также его обвинили в фальсификации документа и распространении ложных сведений о военном положении. Сторона защиты отвергла обвинения.
Судья решил удовлетворить запрос о выдаче ордера. Он объяснил это тем, что бывший президент может уничтожить доказательства по делу. Юн Сок Ёля доставили в Сеульский центр заключения, где он будет ждать дальнейшего решения суда.
3 декабря 2024 года президент Республики Корея Юн Сок Ёль ввел в стране военное положение. Причиной он назвал необходимость защитить конституционный строй, а также доминирование в парламенте оппозиционных сил, проявляющих приверженность Северной Корее и блокирующих работу правительства.
Одновременно Юн дал указание военным окружить парламент страны и не позволить парламентариям отменить военное положение. Однако военные не смогли выполнить приказ из-за митингов у входа в парламент.
В общем военное положение действовало около 6 часов. После фиаско, глава государства отменил решение и попросил прощения.
Следователи задержали главу государства только со второй попытки, поскольку охрана не пропускала правоохранителей в его имение.
В марте суд Сеула освободил Юн Сок Йоля из-под стражи, но продолжил рассмотрение дела о мятеже. Затем Конституционный суд постановил, что декабрьское решение президента было незаконным, поддержав его импичмент.
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