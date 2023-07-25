Экс-президента Казахстана Назарбаева лишили госохраны, но есть нюанс

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому изменилось профильное положение "о Службе государственной охраны Республики Казахстан". Отмечается, что указ вводится в действие с 4 августа 2023 года.

Охрана у Назарбаева может остаться

Казахстанские СМИ сообщили, что пожизненная охрана экс-президента предусмотрена конституционным законом.

"В прежней редакции документа первым пунктом в перечне задач СГО указывалось обеспечение безопасности Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы", - говорится в материале.

Однако на сегодня закон "О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы" утратил свою силу. Таким образом, новая редакция указа лишь приводится в соответствие с этим изменением.

Таким образом СМИ обращают внимание, что экс-президент Нурсултан Назарбаев по-прежнему должен обеспечиваться охраной за счет государства и подпадать под понятие "другие охраняемые лица".

Назарбаев теряет свои привилегии

С начала 2022 года экс-президента Казахстана начали постепенно лишать полномочий и статусов. Но ранее стало известно, что Нурсултан Назарбаев сохранил как минимум одну руководящую должность - в фонде национального благосостояния (ФНБ).

5 июня 2022 года в Казахстане состоялся республиканский референдум по поправкам в Конституцию. Из Конституции было исключено положение о роли и привилегиях первого президента республики Назарбаева.

В частности, изъято положение о праве первого президента Казахстана избираться на пост главы государства более двух раз подряд, убран пункт о том, что статус и полномочия первого президента определяют Конституция и конституционный закон.

Также экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лишился статуса председателя высшего попечительского совета "Назарбаев университета", "Назарбаев интеллектуальных школ" и "Назарбаев фонда".