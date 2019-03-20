Екс-посол США назвав кроки для прискорення деокупації Криму

На думку дипломата, посилення санкцій проти Росії допомагає прискорити його деокупацію

Колишній посол Сполучених Штатів в Україні, віце-президент Інституту миру США Вільям Тейлор назвав кроки для прискорення деокупацію Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням з посиланням на "Укрінформ".

За його словами, необхідно зберігати послідовність міжнародної політики і ввести більше санкцій проти Російської Федерації.

"Міжнародне співтовариство повинне зберігати питання Криму в списку пріоритетів своєї політичної порядку денного. Крим важливий не тільки для людей, що проживали і проживають на півострові, Крим важливий для іншої частини України, а також для міжнародної спільноти", - зазначив Тейлор в кулуарах конференції "Крим після п'яти років російської окупації ", що пройшла у вівторок у Вашингтоні.

Тейлор додав, що американські і європейські санкції хоча і не зупинили агресію РФ, проте "створили проблеми для наближених до Путіна кіл, а також вплинули на російську економіку".

Дипломат сказав також, що після незаконного вторгнення на півострів Росія порушила норми, що забезпечують мирне існування в Європі в післявоєнний час.

За словами Тейлора, на даний момент зберігається можливість ввести нові санкції проти більшого кола осіб в російському керівництві. Крім того, обмеження можуть зберігатися проти фінансового сектора РФ і окремих банків.

Нагадаємо, нещодавно після заяви ЄС і НАТО про російської анексії Криму в МЗС РФ заявили, що Євросоюзу і НАТО "необхідно перестати займатися політиканством". Зокрема, в РФ заявили, що блоки намагаються "покарати кримчан за зроблений ними вибір".