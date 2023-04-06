Экс-посол в Германии рассказал, сколько еще танков и бронетехники можно было бы передать Украине

Для успешного контрнаступления ВСУ нужны сотни танков, БМП и другой бронированной техники. В то же время, Германия передала Украине только 5-6% некоторых типов танков и бронетехники, которые есть на вооружении Бундесвера.

По его словам, практически нет общественного давления на Берлин для наращивания помощи Украине.

"Безусловно, более 3 миллиардов евро на оружие, которое Германия дала нам за тринадцать с лишним месяцев войны, это действительно круто, мы благодарны за эту поддержку. Но давайте будем честными: этого явно недостаточно", - сказал он.

Мельник отметил, что на вооружении Бундесвера находилось 328 танков Leopard 2, из них Украине передали 18, то есть около 6%. Он спрашивает, почему бы не удвоить или лучше не утроить эти объемы.

"Наконец-то Берлин передал нам 40 БМП "Мардер", из них только 20 единиц из запасов войска. В то же время, как нам известно, Бундесвер располагает около 370 "Мардерами", то есть нам было передано только 5%. Кроме того, немецкое войско имеет в распоряжении около 600 бронетранспортеров "Fuchs". Это очень эффективная бронированная техника, в которой мы сегодня нуждаемся в безопасной перевозке войск на линию фронта, а главное - для подготовки большого контрнаступления", - сказал он.

Так, экс-посол отметил, что Украина до сих пор не получила ни одного такого БТР. При этом он считает, если бы ВСУ получили десяток, а лучше сотню Fuchs, от этого не ослабла бы обороноспособность Германии.

Он отметил, что в Бундесвере также есть гусеничная боевая бронированная машина для десантных войск Wiesel. Да, этим БМД по 20-30 лет, но это очень эффективные образцы оружия.

"На вооружении Бундесвера около 300 таких машин, ну пусть 200 из них в рабочем состоянии. Так почему бы не дать нам 50 штук? Ведь ни для кого не секрет, что для успешного контрнаступления Украине нужны сотни танков, БМП, БТР, БМД, другой бронированной техники", - сказал он.

Мельник добавил, что это те вещи, которые немцы могут сделать одним взмахом пера уже сегодня. Так, министр Обороны Борис Писториус может принять решение, быстро подготовить экипажи и уже через месяц-полтора машины помогут защитить Бахмут и другие украинские города.