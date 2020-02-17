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Екс-помічнику адвоката Трампа можуть пред'явити нові звинувачення

Новини » Політика     17.02.2020 - 21:13
Екс-помічнику адвоката Трампа можуть пред'явити нові звинувачення
Фото: Лев Парнас (з відкритих джерел)

Прокуратура США може пред'явити Парнасу звинувачення в навмисному введенні в оману інвесторів

Федеральна прокуратура Південного округу штату Нью-Йорк розглядає можливість пред'явлення нових обвинувачень американському бізнесменові Леву Парнасу, який виконував в Україні доручення адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Лев Парнас, який був затриманий у Сполучених Штатів в жовтні минулого року, інкримінують порушення при лобістської діяльності. Парнаса підозрюють у спробах домогтися відставки Марі Йованович з посади посла США в Києві в інтересах якогось українського чиновника.

За даними видання, тепер прокуратура також може пред'явити Парнасу звинувачення в навмисному введенні в оману інвесторів, які вкладали кошти в компанію Fraud Guarantee. Парнас є одним з її засновників.

За словами джерел, бізнесмен, імовірно, надавав інвесторам завідомо неправдиву інформацію про компанії, а також про те, як він планує розпорядитися їх засобами.

Нагадаємо, федеральний суддя США призначив на 5 жовтня судовий розгляд по справі Лева Парнасу та Ігоря Фрумана, двох помічників особистого адвоката президента Дональда Трампа Руді Джуліані, які звинувачуються в порушенні правил ведення виборчих кампаній.

Раніше в мережі з'явився аудіозапис, на якому чути, як ніби президент США Дональд Трамп говорить, що хоче, щоб посла в Україні Марі Йованович звільнили. Учасниками розмови імовірно були колишні бізнес-партнери персонального адвоката Трампа, Руді Джуліані - Лев Парнас і Ігор Фруман. Розмова відбулася навесні 2018 року.

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