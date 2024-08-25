ua en ru
Вс, 25 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Экс-пленник ответил на критику командира "Азова" по поводу последнего обмена с РФ

Киев, Воскресенье 25 августа 2024 18:30
UA EN RU
Экс-пленник ответил на критику командира "Азова" по поводу последнего обмена с РФ Фото: Украина и РФ провели обмен пленными на День независимости (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинских военных-срочников, которых на День независимости освободили из российского плена, пытали и морили голодом. Поэтому их возвращение из плена нельзя назвать "потерянными временем и шансом".

Об этом сказал бывший военнопленный Максим Колесников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в X (Twitter).

В субботу, 24 августа, между Россией и Украиной состоялся очередной обмен пленными, в рамках которого из российского плена вернулись 115 военных-срочников. Командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, комментируя это событие, упрекнул украинские власти за то, что в рамках обмена домой не вернулся ни один пленный "азовец".

"Несмотря на то, что пленные россияне сами просили обменять их на "азовцев". Несмотря на то, что украинская переговорная группа имела колоссальный рычаг влияния во время этого обмена, выступая с позиции силы. Всем этим не воспользовались. В сегодняшнем обмене в очередной раз ни одного "азовца". Драгоценный шанс и время упущены", - написал он в соцсети Х, добавив, что к "азовцам" в плену относятся хуже всего.

На это заявление Прокопенко отреагировал Максим Колесников, который сам прошел российский плен, указав, что в рамках этого обмена освободили 15 из более 30 бойцов его подразделения, удерживаемых в РФ еще с 20 марта 2022 года.

"Это все срочники. Некоторые были в колонии во Владимирской области. Некоторые - в Мордовских лагерях. Все два с половиной года голодали. Всех пытали. Всех ждут месяцы реабилитации. Все они были в окружении и сдались после нескольких боев по приказу. При всем уважении к "Редису", при всем восхищении подвигом "Азова", и всем желании возвращения героев Мариуполя - вчера Украина не потеряла время и шанс", - отметил Колесников на странице в Х.

Напомним, в рамках упомянутого обмена из российского плена удалось освободить девять незаконно осужденных защитников. Также домой вернули военных моряков, трех пограничников, и 82 защитника Мариуполя и "Азовстали".

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец выражал надежду, что обмены между Украиной и РФ могут стать регулярными и могут проходить чуть ли не еженедельно. По его словам, на это оказывает влияние количество российских военных в украинском плену.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Азовсталь Азовці Обмен пленными
NEWS
Работа над мирным планом началась, первый пункт - энергетика, - Зеленский
Работа над мирным планом началась, первый пункт - энергетика, - Зеленский
DAILY
"Мы – нейтральные люди". Как живет Суджа под контролем ВСУ и что там говорят о войне и Путине
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Мы – нейтральные люди". Как живет Суджа под контролем ВСУ и что там говорят о войне и Путине