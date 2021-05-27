Екс-підрядники по дорожніх роботах у Житомирській області судяться з ОДА: блокують хід "Великого будівництва"

Майже всі дороги області (близько 7 тисяч км) обслуговує приватна фірма "Житомирський автодор". Саме вона виграла тендер на 320 млн грн і має тепер доглядати за дорогами місцевого значення впродовж року. Однак, дорожня фірма працює не сама, як було передбачено угодою, а залучає на субпідряд інші компанії.

"Мережа доріг у кожному районі була поділена між 5 супідрядниками. Крім того, по деяким районам нами було здійснено відбір асфальтобетонних кернів, а певні ділянки не відповідають по якості діючим нормам", - повідомила директор департаменту регіонального розвитку Житомирської ОДА Інна Хоменко.

Водночас, за її словами, результати досліджень щільності асфальту на напрямках, де ці компанії проводили ямкові ремонти, показали, що жоден зразок не відповідає нормі - це висновки держпідприємства "Дорожній контроль якості".

Крім того, в ОДА підозрюють компанії у махінаціях з документами.

"Житомирський автодор" перераховував кошти за надані послуги одному субпідряднику, який далі перераховував ці кошти іншому. З деякими компаніями навіть не зазначена сума робіт, тобто є види робіт, у договорах супідряду і листах, протяжність доріг, але не вказана сума, на яку супідрядник має виконати ці роботи”, - додала Інна Хоменко.

У профільному департаменті ОГА кажуть, що махінації підрядники робили начебто за підтримки колишнього очільника управління дорожнього будівництва облдержадміністрації, якого звільнили позаторік. Перед звільненням чиновник заплатив підрядникам з обласного бюджету 130 млн грн, це третина річного бюджету, яку дорожникам віддали за 40 днів роботи.

"Зараз звільнений ще у 19-тому році колишній керівник управління дорожньої інфрастуктури Житомирської облдержадаміністрації став керівником однієї із супідрядних організацій. Ця супітрядна організація є третьою стороною у судовій справі", - повідомив заступник директора департаменту регіонального розвитку Житомирської ОДА Сергій Сорокін.

За неякісний ремонт та махінації з бюджетними коштами, підтверджені аудитом та незалежними експертизами, ОДА підрядникам повну суму не заплатила. Зараз бізнесмени через суд вимагають ще понад 40 мільйонів гривень.

Крім судової тяганини, підрядники також блокують роботу адміністрації. Усі дорожні тендери, які оголошує область, вони оскаржують в Антимонопольному комітеті. Тим самим намагаються затягнути будівництво доріг і дискредитують президентську ініціативу "Велике будівництво", говорять в ОДА.

"Вони роками працювали у цих областях. Така монополія склалася і людям не подобається, що хтось інший хоче працювати на об'єктах”, - заявив новий підрядник Олександр Лапко.

Попри блокування роботи, у Житомирській ОДА наголошують, що будівництво доріг триватиме.

Нагадаємо, розгляд справи в апеляційному суді буде продовжено 31 травня.

В ОДА сподіваються на об’єктивний розгляд, інакше вони прогнозують збитки для обласного бюджету щонайменше 200 млн грн.