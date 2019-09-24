Екс-нардепу Микитасю оголосили про підозру

Державне бюро розслідувань України оголосило про підозру колишньому нардепу Максиму Микитасю в хуліганстві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram директора ДБР Романа Труби.

Зокрема, Труба зазначив, що в липні Микитась увірвався на засідання селищної ради на Чернігівщині і влаштував бійку.

"Сьогодні колишньому депутату повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України", - повідомив він.

Нагадаємо, в липні Микитась напав на голову сільради Любеча Чернігівській області. На опублікованому відео нардеп лаявся з головою Любеча Сергієм Пінчуком і погрожував йому в'язницею. Останній у відповідь дзвонив в поліцію, після чого між ними сталася сутичка, під час якої Микитась відібрав у Пінчука мобільний телефон і кинув його об стіну.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальну справу, кваліфікувавши його дії як хуліганство. Також повідомлялося, що Микитась не приходив на допит в Державне бюро розслідувань (ДБР).