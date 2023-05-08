У экс-нардепа Горбатова обнаружили уникальные древние артефакты: стоят миллионы долларов

Сотрудники ГБР нашли у бывшего народного депутата Украины Валерия Горбатова уже две коллекции древних украинских артефактов. Обе они стоят миллионы долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным правоохранителей, среди найденного: уникальный гунский меч с золотой отделкой, золотая византийская икона XI-XII вв., украшения, шлемы, иконы, другие предметы, имеющие историческую и культурную ценность.

В ГБР напоминают, что еще в апреле 2022 года Горбатова разоблачили на финансировании террористической организации "ДНР", который в начале двухтысячных годов возглавлял Совет министров АР Крым. Он продолжал вести бизнес на оккупированных территориях Украины и платил налоги оккупантам.

Так, бывший чиновник также присвоил культурное наследие Украины, по предварительной информации, похищенное из музеев АР Крым и купленное у "черных археологов".

После проведения шести обысков работники ГБР в одном из принадлежащих экс-депутату офисных помещений Киева нашли более 6 тысяч единиц исторических и культурных ценностей.

В частности, в ходе обысков обнаружены скифские мечи Акинак, копья, топоры, стрелы, монеты, кольчуга 12 века, шлемы эпохи Эллинизма и посуда Трипольской культуры.

Во время новых обысков в начале мая у депутата и членов его преступной группы был обнаружен еще один тайник с большой коллекцией древностей, которые также могли быть противоправно изъяты из Музейного фонда Украины или найдены во время незаконных раскопок. Было найдено более тысячи артефактов, принадлежащих эпохам от бронзового века до позднего средневековья.

В частности, изъят меч Гунив, декорированный золотом и альмандинами. По стилистике он напоминает известную гунскую диадему из Мелитопольского музея, которая была похищена российскими оккупантами.

Также были найдены доспехи 16-19 вв., среди которых шлемы польских гусар, типа Морион, иранские шлемы, монеты периодов от античности до позднего средневековья.

Нашли правоохранители и византийскую золотую декорированную эмалью иконку с изображением архангела Михаила 11-12 вв., античные и скифские древности, иконы, холодное оружие 14-19 вв., Первой и Второй мировых войн, мечи эпохи Великого переселения.

Ценные находки, как и предыдущие, переданы на хранение в Национальный музей истории Украины. В дальнейшем планируется назначение экспертиз для установления культурной ценности объектов, их стоимости.

Как заявили в ДБР, обе коллекции, по предварительным данным, стоят миллионы долларов.

Во время обысков также были найдены документы по осуществлению незаконной хозяйственной деятельности на временно оккупированной территории Крыма и Донецкой области.

По оперативным данным, экс-депутат сбежал из Киева на оккупированные территории накануне полномасштабной российской агрессии. Возбуждены дела по:

ч. 4 ст. 110-2 УКУ (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины);

ч. 3 ст. 436-2 УКУ (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников);

ст. 198 УКУ (приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного уголовно противоправным путем).

Фото: бывший нардеп Горбатов хранил украденные артефакты на миллионы долларов (dbr.gov.ua)

Санкция статей предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее суд арестовал имущество бывшего народного депутата Валерия Горбатова. Речь шла, в частности, о квартирах и автомобилях.

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