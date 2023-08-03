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Экс-нардеп Жеваго получил подозрение: мог подкупить бывшего главу Верховного суда

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Четверг 03 августа 2023 15:49
Экс-нардеп Жеваго получил подозрение: мог подкупить бывшего главу Верховного суда Фото: Константин Жеваго, экс-нардеп (zhevago info)
Автор: Иван Носальский

Бывшего народного депутата и бизнесмена Константина Жеваго подозревают в коррупции. Он мог подкупить экс-главу Верховного суда Всеволода Князева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины.

В НАБУ отмечают, что о подозрении Жеваго сообщили в рамках международной правовой помощи, поскольку он сейчас находится на территории Франции.

По данным следствия, в 2002 году он приобрел 40,19% акций горно-обогатительного комбината у четырех компаний. 18 лет спустя бывшие акционеры обратились в суд, чтобы признать покупку акций бывшим нардепом недействительной. Но суд не удовлетворил иск.

Уже в 2022 году апелляционный суд отменил такое решение и признал недействительным договор купли-продажи акций.

Но, как отмечают правоохранители, в 2023 году Жеваго попытался не допустить потерю собственности в горно-обогатительном комбинате и вступил в сговор с одним из адвокатов, у которого "были связи" в Верховном суде.

"В течение марта-апреля 2023 года он передал адвокату 2,7 миллиона долларов США (1,8 миллиона долларов США - судьям Верховного суда, остальные - как "оплата" посреднических услуг)", - уточняют в НАБУ.

В бюро считают, что после этого суд принял решение в пользу бывшего нардепа.

Как подчеркнули в НАБУ, один из траншей в размере 450 тысяч долларов адвокат передавал главе Верховного суда Всеволоду Князеву.

Дело Князева

Напомним, 15 мая Князева поймали на взятке в размере 2,7 млн долларов. Уже на следующий день пленум Верховного суда поддержал досрочное прекращение его полномочий.

После этого бывшему главе ВС избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Более детально о подкупе Князева можете узнать в материале РБК-Украина.

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НАБУ Константин Жеваго коррупция Верховный суд
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