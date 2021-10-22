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Екс-нардеп Савченко намагалась потрапити в Україні з підробленим COVID-сертифікатом. Відкрито справу

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Київ, П'ятниця 22 жовтня 2021 10:13
Екс-нардеп Савченко намагалась потрапити в Україні з підробленим COVID-сертифікатом. Відкрито справу Фото: екс-нардеп Надія Савченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна, Олег Черниш

Працівники Державної прикордонної служби в аеропорту "Бориспіль" виявили у двох жінок підроблені сертифікати вакцинації проти COVID-19. Одна із фігуранток є колишньою народною депутаткою.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Джерела РБК-Україна в поліції повідомили, що мова йде про екс-нардепа Надію Савченко.

За даними поліції, вона разом з сестрою намагалась потрапити в Україну.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України (Підроблення документів). Розслідування проводять дізнавачі поліції Київської області. Вилучені документи направлені на проведення необхідних експертиз.

Найближчим часом буде прийняте рішення про оголошення підозри фігуранткам, повідомили у прес-службі поліції.

Фото: вилучені "COVID-сертифікати" (kv.npu.gov.ua)

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Надія Савченко
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