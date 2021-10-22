ru ua
Пт, 22 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Экс-нардеп Савченко пыталась попасть в Украину с поддельным COVID-сертификатом. Открыто дело

Новина українською →
Киев, Пятница 22 октября 2021 10:13
Экс-нардеп Савченко пыталась попасть в Украину с поддельным COVID-сертификатом. Открыто дело Фото: экс-нардеп Надежда Савченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна, Олег Черныш

Сотрудники Государственной пограничной службы в аэропорту "Борисполь" обнаружили у двух женщин поддельные сертификаты вакцинации против COVID-19. Одна из фигуранток является бывшей народной депутаткой.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Источники РБК в полиции сообщили, что речь идет об экс-нардепе Надежде Савченко.

По данным полиции, она вместе с сестрой пыталась попасть в Украину.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (Подделка документов). Расследование проводят дознаватели полиции Киевской области. Изъятые документы направлены на проведение необходимых экспертиз.

В ближайшее время будет принято решение об объявлении подозрения фигуранткам, сообщили в пресс-службе полиции.

Фото: изъятые "COVID-сертификаты" (kv.npu.gov.ua)

Читайте РБК-Украина в Google News
Надежда Савченко
NEWS
Путин придумал новый аргумент против транзита через Украину: "не экологично"
Путин придумал новый аргумент против транзита через Украину: "не экологично"
DAILY
На пороге энергокризиса. Кабмин может возобновить финансирование "Нафтогаза"
Юрий Дощатовспециальный корреспондент На пороге энергокризиса. Кабмин может возобновить финансирование "Нафтогаза"