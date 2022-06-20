Екс-мер Києва закликав визнати кордони "ДНР" та "ЛНР": прокуратура завела справу

Колишній міський голова Києва закликав визнати кордони "ДНР" та "ЛНР". Прокуратура уже відкрила кримінальне провадження за фактом публічних закликів до зміни меж території та державного кордону України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора України.

За словами джерела РБК-Україна в правоохоронних органах, мова йде про Леоніда Черновецького.

За даними слідства, на наступний день після початку військової агресії РФ проти України екс-мер столиці на власній сторінці у соціальній мережі "Facebook" розмістив публікацію про можливість і навіть необхідність визнання кордонів терористичних організацій - незаконних утворень "Донецька народна республіка" та "Луганська народна республіка".

Згідно з висновками судової лінгвістичної експертизи ця публікація містить публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України.

Досудове розслідування за вказаним фактом здійснюється Головним слідчим управлінням Служби безпеки України.