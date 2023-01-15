Экс-командир "Вагнера" скрылся из России и готов дать показания против Пригожина

Мужчина нелегально пересек границу в районе населенного пункта "Никель" Мурманской области еще 12 января. После этого он обратился в правоохранительные органы и попросил политическое убежище. Медведева доставили в Осло, где предоставили проживание в центре для нарушителей миграционного законодательства. На днях начнется процедура по предоставлению политического убежища и международной защиты.

Отмечается, что мужчина готов давать показания против Пригожина, главы ЧВК "Вагнера".

Медведев обратился к Gulagu.net еще в декабре 2022 года. Вместе с товарищем они попросили помочь избежать фирменной казни "Вагнера" с применением кувалды. Мужчина покинул позиции ЧВК после окончания 4-месячного контракта, который был подписан 6 июля 2022 года. За это время он стал свидетелем многих казней со стороны "вагнеровцев", которые осуществлялись против тех, кто отказывался воевать против Украины.

После выхода из "Вагнера", ЧВК пыталась поймать Медведева, однако ему все же удалось бежать из России.