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Екс-гравці "Динамо" підтримають команду в матчі проти "Брюгге"

Новини » Спорт    06.08.2019 - 13:44
Екс-гравці "Динамо" підтримають команду в матчі проти "Брюгге"
Фото: Макаренко відвідав передматчеве тренування "Динамо" (fcdynamo.kiev.ua)

Макаренко, Безус і Яремчук стежитимуть за грою з трибун

Колишні гравці київського "Динамо" Євген Макаренко, Роман Безус та Роман Яремчук підтримають команду в матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Брюгге". Про це повідомляє zbirna.com.

Хавбек бельгійського "Гента" Безус буде стежити за грою з трибун стадіону "Ян Брейдель" разом з батьком і одноклубником Яремчуком.

"Так, я поїду в Брюгге. Хочу побачити хлопців і взяти квитки на гру. Будемо підтримувати киян з татом і Ромою Яремчуком", - сказав Безус.

Макаренко ще вчора відвідав передматчеве тренування "Динамо", який покинув в 2017 році. 28-річний футболіст "Андерлехта" подолав шлях більш ніж в 100 кілометрів, щоб поспілкуватися з колишніми одноклубниками і підтримати їх на стадіоні.

Матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Брюгге" - "Динамо" відбудеться 6 серпня на стадіоні "Ян Брейдель" у Брюгге, початок - о 21:30 за київським часом.

Нагадаємо, "Брюгге" напередодні матчу з "Динамо" підсилився воротарем "Ліверпуля".

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