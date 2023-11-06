Экс-хавбек сборной Украины покинул середняка УПЛ: кто будет работать с командой

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

43-летний специалист покинул ряды "желто-синих". В клубе на разных должностях он провел почти 4,5 года.

Эдмар покинул "Металлист 1925" после года работы и. о. наставника команды. В тандеме с Олегом Голодюком они начали тренировать харьковчан в октябре прошлого года. Под руководством бразильского украинца коллектив финишировал на 12-й строчке, а в нынешнем идет на 9-й позиции.

Эдмар получил предложение из-за рубежа и после раздумий решил продолжить карьеру за пределами Украины. Менеджмент "Металлиста 1925" такому развитию событий не помешал и отпустил молодого специалиста. Дальше с командой будет работать Голодюк.

Кто такой Эдмар

Уроженец бразильского штата Сан-Паулу, воспитанник скромного "Индепендьете" из Лимейры. Позже защищал цвета "Паулисты" и "Интернасьоналя".

Перед сезоном 2002/03 переехал в Украину. Провел пять сезонов в составе симферопольской "Таврии", откуда перебрался в харьковский "Металлист" в августе 2007 года. Там отыграл еще 8 сезонов, а в конце карьеры играл за "Днепр", американские "Бока Ратон" и "Харрикейнз", "Металлист 1925".

В 2008 году женился на украинке Татьяне, год спустя стал отцом сына Филиппа, а в марте 2011-го приобрел украинское гражданство. Впоследствии дебютировал в составе сборной Украины (15 матчей, 1 гол). В 2019 году вернулся в "Металлист 1925" в роли тренера по развитию техники.