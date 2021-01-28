Екс-главу Міжнародного союзу біатлоністів звинуватили в отриманні хабарів від Росії

Комісія Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) з'ясувала, що колишній голова організації Андерс Бессеберг захищав інтереси РФ в допінгових питаннях. За приховування позитивних допінг-тестів він отримував гроші і подарунки з Росії.

Про це повідомляється в пресрелізі організації.

"Докази говорять про те, що Андерс Бессебрг постійно займався протекцією російських інтересів у всьому, що робив. У цієї людини, на нашу думку, не було етичних цінностей та інтересів для захисту чистого спорту", - йдеться у звіті.

Комісія припускає, що колишній глава IBU користувався послугами повій, оплачених російською стороною. Також йому подарували коштовний годинник, оплачували відпустку і полювання в Росії.

Сам Бессеберг під час допиту підтвердив контакт з повією в Москві в період з 2010 по 2014 рік. Він не знає, хто оплачував її послуги, але вважає, що її надіслав хтось з оргкомітету. Ще один епізод був зафіксований на етапі Кубка світу в Ханти-Мансійську у 2016 році.

Інші правила, які порушив колишній глава організації:

- Він дозволив Олександру Тихонову залишитися віце-президентом IBU, попри те, що на росіянина тоді було заведено кримінальну справу.

- Не став усувати Тихонова від роботи в організації після того, як той намагався підкупити генерального секретаря Ніколь Реш, щоб та приховала допінгові випадки з Катериною Юр'євої, Дмитром Ярошенком і Альбіною Ахатовою у 2009 році.

- Не став нічого робити, коли отримав інформацію про те, що колишній глава Союзу біатлоністів Росії (СБР) Олександр Кравцов намагався купити голоси на виборах в конгрес IBU у 2014 році.

- Не реагував належним чином на доповіді Річарда Макларена і Річарда Паунда про допінг у російському спорті.

- Не став переносити фінальний етап Кубка світу з Тюмені, хоча про це його просили багато членів організації.

Під час ході розслідування були зібрані 70 тис. документів і допитані 60 осіб. Комісія вважає, що існують досить достовірні і надійні докази причетності Бессеберга до порушень правил IBU.

Рішення про покарання щодо Бессеберга повинен прийняти незалежний орган з контролю за дотриманням правил в галузі управління, прозорості та боротьби з допінгом в біатлоні Biathlon Integrity Unit.

Нагадаємо, Росію позбавили права участі в міжнародних змаганнях на два роки за маніпуляції з базою даних московської антидопінгової лабораторії.