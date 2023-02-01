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Экс-главе департамента Минобороны объявили подозрение за растрату более 100 млн гривен

Фото: экс-главе департамента Минобороны объявили подозрение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Бывшему директору Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны объявили подозрение за растрату государственных средств в размере более 100 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Следствие установило, что экс-чиновник закупил для войск почти 3 тысячи бронежилетов более чем на 100 млн гривен. Однако экспертизы показали, что эти бронежилеты не отвечают требованиям IV класса и не могут быть надежной защитой для военных.

Бывшему чиновнику объявили подозрение по ч. 1 ст. 114-1, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 УКУ. Санкция статей предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от 5 до 8 лет.

Некачественные бронежилеты исключат из складов Министерства обороны. Также СБУ проводит следственные действия по другим должностным лицам в секторе безопасности и обороны.

Фото: экс-главе департамента Минобороны объявили подозрение (ssu.gov.ua)

Как сообщало РБК-Украина со ссылкой на собственные источники, СБУ проводит обыски у экс-чиновников Минобороны, причастных к скандалу с закупками. В частности, у бывшего директора департамента закупок Министерства обороны Украины Богдана Хмельницкого и экс-замминистра обороны Вячеслава Шаповалова.

По данным источников, Хмельницкому объявили подозрение за растрату средств.

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