Екс-глава МОН очолив Нацагентство з якості вищої освіти

Уряд призначив керівником агентства Сергія Квіта

Бывший министр образования и науки Украины Сергей Квит возглавил Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра финансов Оксаны Маркаровой.

По словам Маркаровой, назначение Квита было одобрено на сегодняшнем заседании Кабинета министров.

"Сергей Квит в должности главы Национального агентства обеспечения качества высшего образования - это победа", - отметила она.

Напомним, в Украине запустили работу Национального агентства по обеспечению качества высшего образования в 2016 году.

Сергей Квит возглавлял Министерство образования и науки Украины с февраля 2014 по апрель 2016 года в первом и втором правительствах Арсения Яценюка. В новом правительстве Владимира Гройсмана этот пост достался Лилии Гриневич. После его ухода президент Петр Порошенко назначил Квита своим внештатным советником.

Отметим, перед отставкой правительства Яценюка работу Минобразования признали неудовлетворительной. Также его уличили в том, что он не указал в декларации за 2014 год земельный участок в Ужгороде.