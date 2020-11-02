Екс-голова містобудівної інспекції заявив, що вважає своє звільнення незаконним

Фото: Юрій Васильченко (facebook.com)

Відсторонений від виконання обов'язків голови Державної інспекції містобудування (ДІМ) Юрій Васильченко написав лист президенту, прем'єр-міністру і до Верховної ради, в якому пояснив, чому вважає своє звільнення незаконним.

Про це говориться в заяві Юрія Васильченка у Facebook.

""Зараз настав час, щоб розставити всі крапки над "і" у справі мого незаконного відсторонення від виконання повноважень Голови Державної інспекції містобудування. Адже мова йде не лише про мене, йдеться і про мою сім'ю, і про колектив, який вже склався в ДІМ, і в цілому про ту велику роботу, яка була зроблена за останні місяці. Я був призначений на посаду рішенням Кабінету міністрів і особисто Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, який разом з Президентом України Володимиром Зеленським дав старт реформі містобудування. Я цілком і повністю поділяю ідеї команди Президента про те, що корупційний монстр ДАБІ має бути знищений, а контролююча, сервісна та дозвільна функції, які монопольно належали ДАБІ, мають бути розділеними", - йдеться в заяві.

Васильченко також нагадав, що першим етапом реалізації реформи стало створення двох органів - Державної інспекції містобудування та Державної сервісної служби містобудування, з розділеними функціями сервісу та контролю. Своєю чергою ДАБІ повинна була бути ліквідована.

"Однак паралельно з впровадженням реформи силами незацікавленими в ліквідації корупції в містобудуванні було запущено процес скасування реформи. Впровадження змін в містобудуванні зіткнулося з активним спротивом з боку певних кіл серед великих забудовників. А з боку Міністерства розвитку громад та територій почалося бюрократичне затягування впровадження реформи. Однак попри цей спротив, а іноді й відвертий саботаж з боку Мінрегіону, за період моєї роботи в ДІМ були зроблені усі необхідні дії, щоб ДІМ запрацювала якнайшвидше", - зазначив Васильченко.

За його словами, у ДІМ були проведені всі необхідні організаційні заходи: "отримано юридична адреса, узгоджена структура, штатний розпис і кошториси, проведено набір кадрів, підготовлено бюджетний запит на 2021 рік, розроблені пропозиції з діджиталізації нового органу і план розвитку цифровізації на наступний рік, були проведені конкурси на зайняття посад у 8 територіальних органах ДІМ".

Наразі переможці цих конкурсів завершують проходження спецперевірки, ми почали отримувати листи від державних органів щодо результатів. Після цього ДІМ мав вже повноцінно запрацювати, але в останній момент цей процес був несподівано зупинений моїм відстороненням без вказання жодних причин та мотивів цього рішення.

"Відсторонення незаконне, оскільки за чинним законодавством воно можливе з одночасним відкриттям дисциплінарного провадження або наявністю протоколу про корупційне правопорушення. Нічого цього і близько немає. Щобільше, тепер на мене тиснуть і змушують написати заяву про звільнення заднім числом! Я ціную своє чесне ім’я і ніколи не погоджуся на такі оборудки, щоб мені не обіцяли і чим би не погрожували", - переконаний він.

Він також вважає, що навколо його відсторонення і все, що було зроблено за останні місяці в ГІГ, сьогодні поширюється дуже багато фейків і маніпуляцій.

"Тому я звернувся з листом до президента України, прем'єр-міністра та Кабінету міністрів, а також в Нацагентство з питань державної служби та в Верховну раду. В цьому листі я виклав всі обставини і зазначив, що такі дії незаконні і шкідливі для реформи містобудування. Дуже сподіваюся, що керівники держави об'єктивно розберуться з цією ситуацією і не дадуть застопорити важливу реформу. Копію листів додаю", - підсумував Юрій Васильченко.

Нагадаємо, 22 жовтня Кабінет Міністрів України звільнив Юрія Васильченка з посади голови Державної інспекції містобудування і Олексія Башкірова з посади голови Державної сервісної служби містобудування України.

Крім того, втратило чинність розпорядження про тимчасове виконання обов'язків голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України Богданом Федоренко.