Екс-глава Генштабу ЗСУ Замана не визнає свою провину, - адвокат

Замані сьогодні вручили підозру у вчиненні державної зради

Адвокат бывшего главы Генштаба Вооруженных сил Украины Владимира Заманы заявил, что его подозреваемый не признает свою вину. Об этом в зале Печерского суда заявил защитник Заманы, передает корреспондент РБК-Украина.

"Подозреваемый не признает вину и не признает свою вину", - заявил адвокат.

По словам адвоката, его подзащитный имеет проблемы со здоровьем. Сторона защиты просила приобщить к материалам дела документы о заболеваниях подозреваемого.

"Он никуда не пытается бежать из суда", - сказал адвокат.

Напомним, в 19:00 Печерский районный суд города Киева продолжил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Владимиру Замане, которого подозревают в государственной измене.

В понедельник правоохранители задержали бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимира Заману. Как писало РБК-Украина позже, ему вручили подозрение в совершении государственной измены.

Добавим, что генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что Замана в течение 2012-2014 годов расформировал 70 воинских частей и соединений. Луценко подчеркнул, что в этот период Замана лично сократил состав Вооруженных сил Украины больше, чем предусматривалось законом. Также он подчеркнул, что в эти годы произошло уничтожение военных комиссариатов, что заблокировало мобилизацию в 2014 году.