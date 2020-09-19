Екс-гендиректор ЗТМК закликав звільнити керівництво заводу і провести чесний конкурс

Порядок денний наступних зборів акціонерів Запорізького титано-магнієвого комбінату, призначених на 29 жовтня, містить пункт про підвищення зарплати призначеному Фондом держмайна України в.о. директора комбінату Сергію Лубеннікову "в розмірі 8 мінімальних посадових окладів".

Про це повідомив екс-гендиректор ЗТМК Володимир Сівак у Facebook.

"Це при тому, що на заводі тривають масові звільнення персоналу", - додав він.

Також за словами Сівака, на сьогодні у комбінату утворилася серйозна заборгованість перед працівниками підприємства, а також місцевим і державним бюджетами. За його даними, заборгованість на ТОВ "ЗТМК" на 14.09.2020:

по виплаті заробітної плати - 18 349 483,45 грн;

борг по сплаті єдиного внеску - 6 587 968,87 грн;

борг за розрахунком з бюджетом в частині військового збору - 477 439,29 грн;

борг по виплаті податку на доходи фізичних осіб - 5 399 947,10 грн.

"Нинішній стан справ на комбінаті швидше ставить питання про звільнення Лубеннікова, проведення чесного прозорого конкурсу на посаду гендиректора ЗТМК, і притягнення до відповідальності тих чиновників Фонду держмайна України, рішення яких стали причиною знищення підприємства. Підвищення зарплати собі в такій ситуації - плювок в обличчя всьому трудовому колективу", - заявив Сівак.

На думку екс-гендиректора ЗТМК гроші на збільшення зарплати новому в.о. директора планується взяти з цільового фонду, призначеного для модернізації підприємства.

Сівак нагадав, що у 2013 році приватний акціонер вклав гроші в ЗТМК. Відповідно до рішень, досягнутих між державою та акціонером, ці інвестиції зайшли на підприємство в обмін на міноритарну частку в ТОВ "ЗТМК" - 49% для приватного акціонера.

"Частина інвестицій, а саме 177 млн гривень, була внесена з чітким цільовим призначенням: на модернізацію підприємства. Ні на які інші цілі ці гроші не можуть використовуватися. З 2013 року ці гроші лежать на депозитних рахунках недоторканими. Причина банальна - старий план модернізації вимагав оновлення у зв'язку з виникненням нових умов на ринку, зростанням цін на електроенергію і інші "нові ввідні", що виникли в нашій економіці після 2014 року. Запропонований оновлений план чиновники Фонду державного майна України за 6 років так і не спромоглися розглянути і затвердити. А також, не спромоглися запропонувати своє бачення", - пише Сівак.

Згідно з його інформацією, 10 серпня 2020 року чиновники Фонду держмайна та в.о. директора Лубенніков на зборах акціонерів ТОВ "ЗТМК" прийняли рішення ці гроші витратити на поточні потреби заводу. За словами Сівака, абсолютно ігноруючи той факт, що всі ці кошти знаходилися на рахунках виключно під чітке цільове призначення.

"Це - чистої води беззаконня і вчинення кримінального злочину на очах у всіх сторін. Показово, що всі заяви на цей рахунок у НАБУ були проігноровані", - повідомив він.

Також Сівак нагадав, що 3 вересня 2020 року Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальне провадження про можливий замах новопризначеного керівництва ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" на розтрату грошових коштів, внесених інвестором на реконструкцію підприємства.

Нагадаємо, Сівак - екс-генеральний директор ЗТМК, займав свій пост з 2013 по 2020 роки. Був звільнений від займаної посади рішенням Фонду державного майна України від 29 травня 2020 року, законність якого не визнав, так як воно було прийнято без участі міноритарного акціонера, компанії Tolexis Trading Limited (Республіка Кіпр). З серпня 2020 року - голова правління АТ "Дніпрогаз".

ЗТМК - єдиний у Європі виробник губчастого титану. У ТОВ "ЗТМК" 51% статутного капіталу належить державі, 49% - приватної компанії Tolexis Trading Limited, що входить в холдинг Group DF.